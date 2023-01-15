https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-وأمريكا-يعلنان-تشكيل-لجنة-خبراء-للاستثمار-في-الطاقة-النظيفة-1072322419.html
الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة
الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة
أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:13+0000
2023-01-15T21:13+0000
2023-01-15T21:13+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية-وام، بأنه "سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين".وأعلن الجانبان، أنه "بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص".وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن "قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين".ووقّعت الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.وبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 أمس السبت، والذي يستمر حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الإمارات-وأمريكا-توقعان-شراكة-استراتيجية-لاستثمار-100-مليار-دولار-في-الطاقة-النظيفة-1069705089.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة
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أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة".
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية-وام، بأنه "سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين".
وأعلن الجانبان، أنه "بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص".
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن "قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين".
ووقّعت الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار
في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.
وبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة
2023 أمس السبت، والذي يستمر حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.