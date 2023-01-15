عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-وأمريكا-يعلنان-تشكيل-لجنة-خبراء-للاستثمار-في-الطاقة-النظيفة-1072322419.html
الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة
الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة
أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:13+0000
2023-01-15T21:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية-وام، بأنه "سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين".وأعلن الجانبان، أنه "بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص".وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن "قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين".ووقّعت الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.وبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 أمس السبت، والذي يستمر حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الإمارات-وأمريكا-توقعان-شراكة-استراتيجية-لاستثمار-100-مليار-دولار-في-الطاقة-النظيفة-1069705089.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات وأمريكا يعلنان تشكيل لجنة خبراء للاستثمار في الطاقة النظيفة

21:13 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية-وام، بأنه "سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين".
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الإمارات وأمريكا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة
1 نوفمبر 2022, 10:02 GMT
وأعلن الجانبان، أنه "بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص".
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن "قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين".
ووقّعت الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية تبلغ 100غيغاواط، وذلك بحلول عام 2035.
وبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 أمس السبت، والذي يستمر حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала