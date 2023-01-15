https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-ديناميكية-العملية-الخاصة-إيجابية-وكل-شيء-يتطور-حسب-الخطة-1072302910.html
بوتين: ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وكل شيء يتطور حسب الخطة
بوتين: ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وكل شيء يتطور حسب الخطة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وأن كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:40+0000
2023-01-15T12:40+0000
2023-01-15T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا1" التلفزيونية، اليوم الأحد: "الديناميكية إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان. وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".وأضاف بوتين أن الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر، وهو أفضل بكثير من التوقعات.وشدد بوتين على أن هذا واضح في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-الوضع-في-الاقتصاد-الروسي-مستقر-وأفضل-بكثير-من-التوقعات-1072298818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
بوتين: ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وكل شيء يتطور حسب الخطة
12:40 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وأن كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان.
وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا1" التلفزيونية، اليوم الأحد: "الديناميكية إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان. وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".
وأضاف بوتين أن الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر، وهو أفضل بكثير من التوقعات.
"الوضع في الاقتصاد مستقر، علاوة على ذلك، فهو أفضل بكثير مما توقع خصومنا، وحتى توقعنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشدد بوتين على أن هذا واضح في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الرئيس الروسي: "هنا، كما قلت مؤخرًا في اجتماع مع الحكومة، أحد المؤشرات الرئيسية - البطالة - عند أدنى حد تاريخي. التضخم أقل مما كان متوقعًا، والأهم من ذلك، أنه يتجه نحو الانخفاض".
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.