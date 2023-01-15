https://sputnikarabic.ae/20230115/خبير-لا-يمكن-حل-مشاكل-سوريا-إلا-إذا-توحد-السوريون-تحت-قيادة-الأسد-1072293275.html
خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات الروسية تحرر سوليدار وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة "فاغنر"، علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق، مصر والسعودية... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:30+0000
2023-01-15T08:30+0000
2023-01-15T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: لا يمكن حل مشاكل سورية إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
خبير: لا يمكن حل مشاكل سورية إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
أكدت مصر والسعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروّع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا.حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات الروسية تحرر سوليدار وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة "فاغنر"، علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق، مصر والسعودية ترفضان أي تهديد عسكري لسورية وتطالبان بخروج كل المرتزقة من ليبيا.
أكدت مصر والسعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروّع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي قائلا:
"لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون ولو لفترة مؤقتة تحت قيادة الرئيس الأسد ويجب أن يكون لها ملاذ آمن ومصر هي هذا الملاذ الامن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...