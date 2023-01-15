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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/خبير-لا-يمكن-حل-مشاكل-سوريا-إلا-إذا-توحد-السوريون-تحت-قيادة-الأسد-1072293275.html
خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات الروسية تحرر سوليدار وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة "فاغنر"، علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق، مصر والسعودية... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:30+0000
2023-01-15T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: لا يمكن حل مشاكل سورية إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
خبير: لا يمكن حل مشاكل سورية إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
أكدت مصر والسعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروّع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا.حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد

08:30 GMT 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: لا يمكن حل مشاكل سورية إلا إذا توحد السوريون تحت قيادة الأسد
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": القوات الروسية تحرر سوليدار وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة "فاغنر"، علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق، مصر والسعودية ترفضان أي تهديد عسكري لسورية وتطالبان بخروج كل المرتزقة من ليبيا.
أكدت مصر والسعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروّع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي قائلا:

"لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريون ولو لفترة مؤقتة تحت قيادة الرئيس الأسد ويجب أن يكون لها ملاذ آمن ومصر هي هذا الملاذ الامن".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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