https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التونسية-لسنا-مسؤولين-عن-تراجع-نسبة-الإقبال-1072303786.html
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية: لسنا مسؤولين عن تراجع نسبة الإقبال
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية: لسنا مسؤولين عن تراجع نسبة الإقبال
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا تراجع نسبة الإقبال... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:02+0000
2023-01-15T13:02+0000
2023-01-15T13:02+0000
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ووفق تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك"، قال بو عسكر: "الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها".تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، جاءت خلال ندوة عقدتها الهيئة للإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022.وأكد المسؤول التونسي أن هذا الأمر هو ما قامت به الهيئة "على أكمل وجه"، حسب تعبيره.وكان بو عسكر، قد أكد خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس، عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22".وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.طالع أيضا: هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وصلت 11.22%
https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-التونسي-المشاركة-في-انتخابات-البرلمان-لا-تقاس-بالجولة-الأولى-فقط-بل-بالجولتين-1071382546.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية: لسنا مسؤولين عن تراجع نسبة الإقبال
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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا تراجع نسبة الإقبال عليها.
ووفق تصريحات
نقلتها إذاعة "موزاييك"، قال بو عسكر: "الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها".
20 ديسمبر 2022, 07:50 GMT
تصريحات رئيس الهيئة
العليا للانتخابات التونسية، جاءت خلال ندوة عقدتها الهيئة للإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022.
وقال بوعسكر: "الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة".
وأكد المسؤول التونسي أن هذا الأمر هو ما قامت به الهيئة "على أكمل وجه"، حسب تعبيره.
وكان بو عسكر، قد أكد خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس، عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22".
وفيما تجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، فقد ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.