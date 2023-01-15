https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-كوريا-الجنوبية-يخطط-لإبرام-صفقات-عسكرية-وتعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-الإمارات-1072307863.html

رئيس كوريا الجنوبية يخطط لإبرام صفقات عسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الإمارات

رئيس كوريا الجنوبية يخطط لإبرام صفقات عسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الإمارات

حظي رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بترحيب احتفالي، اليوم الأحد، شارك فيه حرس الشرف، خلال رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يأمل الزعيم الآسيوي في توسيع... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:12+0000

2023-01-15T14:12+0000

2023-01-15T14:15+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

كوريا الجنوبية

اقتصاد

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072299245_0:0:2526:1421_1920x0_80_0_0_6a1f54794a80244a6185946048a4c0f7.jpg

تأتي زيارة يون في الوقت الذي تعقد فيه كوريا الجنوبية صفقات تجارية بمليارات الدولارات إلى جانب تعاون دفاعي، والذي أثار انتقادات في عهد الرئيس السابق الليبرالي.الآن، ومع ذلك، يبدو أن الزعيم المحافظ يريد مضاعفة تلك الروابط العسكرية حتى مع التوترات مع إيران المجاورة، التي أدت بالفعل إلى احتجاز طهران لناقلة نفط كورية جنوبية في عام 2021.وصل يون إلى قصر "الوطن" في أبو ظبي يوم الأحد. وكان في استقباله الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى منصبه في مايو/ أيار.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشيخ محمد قوله، إن الإمارات تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، قائلا: "قررنا الاستثمار بثقة في جمهورية كوريا التي تفي بوعودها في جميع الظروف".قبل زيارة يون، قال كيم سونغ هان، مسؤول الأمن القومي في حكومة كوريا الجنوبية: "ستعزز هذه الزيارة التعاون الاستراتيجي مع دولة الشقيقة الإمارات في القطاعات التعاونية الأربعة الأساسية للطاقة النووية، والطاقة، والاستثمار، والدفاع".ونقلت "يونهاب" يوم السبت عن مسؤول رئاسي مجهول قوله إنه تم التخطيط لصفقة أسلحة، والذي قال: "المناخ مهيأ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".بينما تعتمد كوريا الجنوبية المتعطشة للطاقة على الإمارات للحصول على أقل من 10% من إمداداتها من النفط الخام، أبرمت سيول سلسلة من الصفقات تتجاوز بكثير النفط مع هذه الدولة الخليجية . تجارة كوريا الجنوبية مع الإمارات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من السيارات والمواد والسلع الأخرى.يمكن ملاحظة أهمية الرحلة إلى سيول في ظل حضور رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين مأدبة غداء في القصر. كان من بين هؤلاء؛ رئيس مجموعة "هيونداي موتور" إيسون تشونج، والرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات لي جاي يونج، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" تشي تاي وون.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيسان-الإماراتي-والكوري-الجنوبي-يوقعان-اتفاقيات-ومذكرات-تفاهم-مشتركة-1072301715.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية, اقتصاد, العالم, العالم العربي