https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-3-آخرين-بانفجار-قنبلة-في-قاعدة-عسكرية-والجيش-يفتح-تحقيقا-1072297311.html
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة داخل قاعدة عسكرية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:40+0000
2023-01-15T10:40+0000
2023-01-15T10:40+0000
العالم
إسرائيل
قنبلة
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قنبلة يدوية انفجرت داخل قاعدة عسكرية في وادي الأردن، وتسببت في مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين.وأكدت الإذاعة العبرية أن القنبلة اليدوية انفجرت داخل غرفة معيشة الجنود، ما نتج عنها مقتل أحدهم، وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة.وأوضحت أن واقعة انفجار القنبلة وقع عند منتصف الليل، خلال تواجد الجنود في غرفة المعيشة حيث تواجد تحديدا، 7 جنود، وجميعهم كانوا مستيقظين حين انفجرت القنبلة اليدوية التي كانت في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره.وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين بين صفوفه داخل القاعدة العسكرية في وادي الأردن.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل, قنبلة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة داخل قاعدة عسكرية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قنبلة يدوية انفجرت داخل قاعدة عسكرية في وادي الأردن، وتسببت في مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين.
وأكدت الإذاعة العبرية أن القنبلة اليدوية انفجرت داخل غرفة معيشة الجنود، ما نتج عنها مقتل أحدهم، وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة.
وأوضحت أن واقعة انفجار القنبلة وقع عند منتصف الليل، خلال تواجد الجنود في غرفة المعيشة حيث تواجد تحديدا، 7 جنود، وجميعهم كانوا مستيقظين حين انفجرت القنبلة اليدوية التي كانت في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي
قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين بين صفوفه داخل القاعدة العسكرية في وادي الأردن.