عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-3-آخرين-بانفجار-قنبلة-في-قاعدة-عسكرية-والجيش-يفتح-تحقيقا-1072297311.html
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة داخل قاعدة عسكرية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:40+0000
2023-01-15T10:40+0000
العالم
إسرائيل
قنبلة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062784968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a497df426e652de30360caaaa210bd50.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قنبلة يدوية انفجرت داخل قاعدة عسكرية في وادي الأردن، وتسببت في مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين.وأكدت الإذاعة العبرية أن القنبلة اليدوية انفجرت داخل غرفة معيشة الجنود، ما نتج عنها مقتل أحدهم، وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة.وأوضحت أن واقعة انفجار القنبلة وقع عند منتصف الليل، خلال تواجد الجنود في غرفة المعيشة حيث تواجد تحديدا، 7 جنود، وجميعهم كانوا مستيقظين حين انفجرت القنبلة اليدوية التي كانت في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره.وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين بين صفوفه داخل القاعدة العسكرية في وادي الأردن.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062784968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f910957b24a6f7192fddb5b651d3dc52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, قنبلة
العالم, إسرائيل, قنبلة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا

10:40 GMT 15.01.2023
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . ajwad update
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة داخل قاعدة عسكرية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قنبلة يدوية انفجرت داخل قاعدة عسكرية في وادي الأردن، وتسببت في مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين.
وأكدت الإذاعة العبرية أن القنبلة اليدوية انفجرت داخل غرفة معيشة الجنود، ما نتج عنها مقتل أحدهم، وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة واثنان في حالة طفيفة.
وأوضحت أن واقعة انفجار القنبلة وقع عند منتصف الليل، خلال تواجد الجنود في غرفة المعيشة حيث تواجد تحديدا، 7 جنود، وجميعهم كانوا مستيقظين حين انفجرت القنبلة اليدوية التي كانت في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين بين صفوفه داخل القاعدة العسكرية في وادي الأردن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала