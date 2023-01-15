https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-إطلاق-نار-على-ملهى-ليلي-أمريكي--1072323332.html
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار على ملهى ليلي أمريكي
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار على ملهى ليلي أمريكي
لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص آخرون بعد إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي في شمال غرب مقاطعة هاريس الأمريكية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:44+0000
2023-01-15T21:44+0000
2023-01-15T21:44+0000
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وقال موقع "abc13" إنه في حوالي الساعة 2 من صباح اليوم الأحد، استجابت الشرطة لبلاغ بشأن إطلاق نار في ساحة انتظار بملهى ليلي بمقاطعة هاريس، عندما وصل رجال الشرطة، كان قد أصيب خمسة أشخاص، وهم رجلين وثلاث سيدات، تم نقلهم إلى المستشفى.وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، فيما استقرت حالة الأربعة مصابين الآخرين، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر.وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، وقع الأسبوع الماضي، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، حيث أطلق رجل مسلح النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من الصباح.وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وأشارت إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار على ملهى ليلي أمريكي
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لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص آخرون بعد إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي في شمال غرب مقاطعة هاريس الأمريكية.
وقال موقع
"abc13" إنه في حوالي الساعة 2 من صباح اليوم الأحد، استجابت الشرطة لبلاغ بشأن إطلاق نار في ساحة انتظار بملهى ليلي بمقاطعة هاريس، عندما وصل رجال الشرطة، كان قد أصيب خمسة أشخاص، وهم رجلين وثلاث سيدات، تم نقلهم إلى المستشفى.
وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، فيما استقرت حالة الأربعة مصابين الآخرين، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر.
وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب اثنان آخران
في إطلاق نار، وقع الأسبوع الماضي، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، حيث أطلق رجل مسلح النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من الصباح.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وأشارت إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.