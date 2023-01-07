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مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود
مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود
قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، في وقت مبكر اليوم السبت، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T19:00+0000
2023-01-07T19:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حادثة
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وذكرت "أسوشيتدبرس" أن رجلا مسلحا أطلق النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من صباح السبت.وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.وقال شون كينشلا، محقق الشرطة، إن العديد من الأشخاص كانوا في المكان عندما وقع إطلاق النار.أضاف كينشلا: "هوليوود مكان مزدحم للغاية، خاصة في ساعات الليل. هناك نوادي يخرج روادها ومطاعم مفتوحة وكان هناك الكثير من الناس في المنطقة".وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.
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الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة

مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود

19:00 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / SPENCER PLATT الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك
 الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، في وقت مبكر اليوم السبت، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.
وذكرت "أسوشيتدبرس" أن رجلا مسلحا أطلق النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من صباح السبت.
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وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.
وقال شون كينشلا، محقق الشرطة، إن العديد من الأشخاص كانوا في المكان عندما وقع إطلاق النار.
أضاف كينشلا: "هوليوود مكان مزدحم للغاية، خاصة في ساعات الليل. هناك نوادي يخرج روادها ومطاعم مفتوحة وكان هناك الكثير من الناس في المنطقة".
وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.
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