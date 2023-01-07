https://sputnikarabic.ae/20230107/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-جراء-إطلاق-نار-في-هوليوود-1072029343.html
مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود
مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود
قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، في وقت مبكر اليوم السبت، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T19:00+0000
2023-01-07T19:00+0000
2023-01-07T19:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حادثة
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وذكرت "أسوشيتدبرس" أن رجلا مسلحا أطلق النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من صباح السبت.وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.وقال شون كينشلا، محقق الشرطة، إن العديد من الأشخاص كانوا في المكان عندما وقع إطلاق النار.أضاف كينشلا: "هوليوود مكان مزدحم للغاية، خاصة في ساعات الليل. هناك نوادي يخرج روادها ومطاعم مفتوحة وكان هناك الكثير من الناس في المنطقة".وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221227/منظمة-6-آلاف-طفل-قتلوا-أو-أصيبوا-جراء-حوادث-إطلاق-النار-بأمريكا-في-2022-1071676913.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة
مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود
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قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، في وقت مبكر اليوم السبت، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.
وذكرت "أسوشيتدبرس" أن رجلا مسلحا أطلق النيران
، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من صباح السبت.
27 ديسمبر 2022, 20:14 GMT
وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.
وقال شون كينشلا، محقق الشرطة، إن العديد من الأشخاص كانوا في المكان عندما وقع إطلاق النار.
أضاف كينشلا: "هوليوود مكان مزدحم للغاية، خاصة في ساعات الليل. هناك نوادي يخرج روادها ومطاعم مفتوحة وكان هناك الكثير من الناس في المنطقة".
وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي
خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.