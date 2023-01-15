https://sputnikarabic.ae/20230115/مكتب-نتنياهو-يعلن-تلقي-ظرفا-مشبوها-قد-يحوي-مادة-خطرة-1072322185.html
مكتب نتنياهو يعلن تلقي "ظرفا مشبوها" قد يحوي "مادة خطرة"
مكتب نتنياهو يعلن تلقي "ظرفا مشبوها" قد يحوي "مادة خطرة"
هرعت قوات من الشرطة والإطفاء والإنقاذ والمسعفين إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مساء اليوم (الأحد) عقب اكتشاف ظرف مشبوه في المكتب،... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:00+0000
2023-01-15T21:00+0000
2023-01-15T21:00+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".وأضاف المكتب أن الأمر يخضع للتحقيق من قبل مسؤولي الأمن، لافتا إلى أنه تم العثور على "علامات زيتية على الظرف، مما يثير الشك في وجود مادة خطرة".وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين وتسعى لاتخاذ إجراءات بما في ذلك خطة مثيرة للجدل لإصلاح المنظومة القضائية من جهة والمعارضة التي تتهم الحكومة بتنفيذ "انقلاب قضائي".وتظاهر نحو 100 ألف إسرائيلي أمس السبت، وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، وخطة وزير العدل ياريف ليفين لإصلاح القضاء والتي تقول المعارضة إنها تسعى للحد من سلطات المحكمة العليا والسيطرة على عملية تعيين القضاة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
مكتب نتنياهو يعلن تلقي "ظرفا مشبوها" قد يحوي "مادة خطرة"
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هرعت قوات من الشرطة والإطفاء والإنقاذ والمسعفين إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مساء اليوم (الأحد) عقب اكتشاف ظرف مشبوه في المكتب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن مكتب نتنياهو أعلن أنه "تم استلام مغلف مشبوه في إطار استقبال بريد روتيني".
وأضاف المكتب أن الأمر يخضع للتحقيق من قبل مسؤولي الأمن، لافتا إلى أنه تم العثور على "علامات زيتية على الظرف، مما يثير الشك في وجود مادة خطرة".
وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين وتسعى لاتخاذ إجراءات بما في ذلك خطة مثيرة للجدل لإصلاح المنظومة القضائية من جهة والمعارضة التي تتهم الحكومة بتنفيذ "انقلاب قضائي".
وتظاهر نحو 100 ألف إسرائيلي أمس السبت، وسط مدينة تل أبيب
ضد حكومة نتنياهو، وخطة وزير العدل ياريف ليفين لإصلاح القضاء والتي تقول المعارضة إنها تسعى للحد من سلطات المحكمة العليا والسيطرة على عملية تعيين القضاة.