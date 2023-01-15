https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-خارجية-هولندا-أوكرانيا-بحاجة-للمزيد-من-الأسلحة-1072324207.html
وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة
وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة
أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T23:55+0000
2023-01-15T23:55+0000
2023-01-15T23:55+0000
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أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.157وأشار إلى أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا "بما تحتاجه للحفاظ على أرضها في ساحة المعركة"، حسب قوله.هذا وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هولندا ستقدم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو في عام 2023.يذكر أن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها هولندا إلى أوكرانيا في عام 2022 بلغ ما يقارب مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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العالم, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا
وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة
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أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.
أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا
، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.157
باريس- سبوتنيك. وكتب هويكسترا على حسابه على"تويتر"، "كان من الجيد التحدث بالتفصيل مع زميلي العزيز دميتري كوليبا حول احتياجات أوكرانيا.. أوكرانيا بحاجة للمزيد من الدعم العسكري والمزيد من الأسلحة".
وأشار إلى أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا "بما تحتاجه للحفاظ على أرضها في ساحة المعركة"، حسب قوله.
هذا وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هولندا ستقدم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو في عام 2023.
يذكر أن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها هولندا إلى أوكرانيا في عام 2022 بلغ ما يقارب مليار يورو.