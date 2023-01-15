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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-خارجية-هولندا-أوكرانيا-بحاجة-للمزيد-من-الأسلحة-1072324207.html
وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة
وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة
أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T23:55+0000
2023-01-15T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار هولندا
أخبار أوكرانيا
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أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.157وأشار إلى أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا "بما تحتاجه للحفاظ على أرضها في ساحة المعركة"، حسب قوله.هذا وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هولندا ستقدم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو في عام 2023.يذكر أن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها هولندا إلى أوكرانيا في عام 2022 بلغ ما يقارب مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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العالم, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية هولندا: أوكرانيا بحاجة للمزيد من الأسلحة

23:55 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا
 وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.
أكد وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا، بعد حديثه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الأحد، إن كييف بحاجة للمزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة.157
باريس- سبوتنيك. وكتب هويكسترا على حسابه على"تويتر"، "كان من الجيد التحدث بالتفصيل مع زميلي العزيز دميتري كوليبا حول احتياجات أوكرانيا.. أوكرانيا بحاجة للمزيد من الدعم العسكري والمزيد من الأسلحة".
وأشار إلى أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا "بما تحتاجه للحفاظ على أرضها في ساحة المعركة"، حسب قوله.
هذا وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هولندا ستقدم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار يورو في عام 2023.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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يذكر أن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها هولندا إلى أوكرانيا في عام 2022 بلغ ما يقارب مليار يورو.
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