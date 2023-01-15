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https://sputnikarabic.ae/20230115/4-روس-على-متن-طائرة-الركاب-التي-تحطمت-في-نيبال-1072292488.html
4 روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت في نيبال
4 روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت في نيبال
أعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:57+0000
2023-01-15T08:01+0000
روسيا
العالم
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نيودلهي - سبوتنيك. وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".وكشفت وسائل إعلام محلية في نيبال، اليوم الأحد، عن انتشال 32 جثة على الأقل، إثر حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار بوخارا الدولي وسط البلاد.ونقلت صحيفة "ذا هيملالايان تايمز"، أنه تم العثور على 32 جثة على الأقل في موقع حادث الطائرة، التي كانت تحمل 72 شخصا، بينهم الطاقم المكون من 4 أفراد، وكانت متجهة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.ودعا رئيس وزراء نيبال، لاجتماع طارئ للحكومة، في أعقاب تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا.والطائرة التي تحطمت مملوكة لشركة "يتي للطيران" ومقرها نيبال، وفقا لصحيفة "كاتماندو بوست".وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح بعد أسباب وقوع الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230115/تحطم-طائرة-على-متنها-72-شخصا-على-مدرج-مطار-في-نيبال-1072290898.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

4 روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت في نيبال

07:57 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 15.01.2023)
© AFP 2023 / YUNISH GURUNGرجال الإنقاذ يتفقدون موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة خطوط طيران "يتي" في بوخارا، نيبال، 15 يناير/ كانون الثاني 2023
رجال الإنقاذ يتفقدون موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة خطوط طيران يتي في بوخارا، نيبال، 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / YUNISH GURUNG
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يتبع
أعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.
نيودلهي - سبوتنيك. وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".
وكشفت وسائل إعلام محلية في نيبال، اليوم الأحد، عن انتشال 32 جثة على الأقل، إثر حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار بوخارا الدولي وسط البلاد.
حطام طائرة تابعة لشركة يتي للطيران تحترق في مطار لوكلا، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
تحطم طائرة على متنها 72 شخصا على مدرج مطار في نيبال
07:03 GMT
ونقلت صحيفة "ذا هيملالايان تايمز"، أنه تم العثور على 32 جثة على الأقل في موقع حادث الطائرة، التي كانت تحمل 72 شخصا، بينهم الطاقم المكون من 4 أفراد، وكانت متجهة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.
ودعا رئيس وزراء نيبال، لاجتماع طارئ للحكومة، في أعقاب تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا.
والطائرة التي تحطمت مملوكة لشركة "يتي للطيران" ومقرها نيبال، وفقا لصحيفة "كاتماندو بوست".
وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح بعد أسباب وقوع الحادث.
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