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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/أسير-حرب-أوكراني-يكشف-عن-وجود-مرتزقة-أمريكيين-في-سوليدار-1072325282.html
أسير حرب أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار
أسير حرب أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار
كشف أسير حرب أوكراني لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الاثنين، عن مشاركة مرتزقة أجانب في معارك مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T05:03+0000
2023-01-16T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر الأسير الأوكراني أن هناك ما لا يقل عن تسعة مرتزقة أمريكيين في سوليدار، حيث جاء عدد كبير منهم إلى المنطقة وهم يتحدثون بلغة ليست باللغة أوكرانية.وأوضح الجندي الأوكراني المعتقل أنه ميّز الأمريكيين عن البولنديين كونه يعلم اللغة البولندية وقليلًا من الإنجليزية، مؤكدا على وجود تسعة أمريكيين وكانوا ضمن الوحدات الهجومية ومسلحين ببنادق أمريكية الصنع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
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أسير حرب أوكراني يكشف عن وجود مرتزقة أمريكيين في سوليدار

05:03 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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كشف أسير حرب أوكراني لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الاثنين، عن مشاركة مرتزقة أجانب في معارك مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر الأسير الأوكراني أن هناك ما لا يقل عن تسعة مرتزقة أمريكيين في سوليدار، حيث جاء عدد كبير منهم إلى المنطقة وهم يتحدثون بلغة ليست باللغة أوكرانية.
وأوضح الجندي الأوكراني المعتقل أنه ميّز الأمريكيين عن البولنديين كونه يعلم اللغة البولندية وقليلًا من الإنجليزية، مؤكدا على وجود تسعة أمريكيين وكانوا ضمن الوحدات الهجومية ومسلحين ببنادق أمريكية الصنع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.
ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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