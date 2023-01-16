https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
قال الحاكم، ميخائيل رازفوزاييف، إن طائرة بدون طيار أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T00:03+0000
2023-01-16T00:03+0000
2023-01-16T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
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هاجمت القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات بدون طيار عدة مرات منذ بداية العام. وأُسقطت جميع الطائرات بدون طيار بواسطة الدفاع الجوي.في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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روسيا, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية
روسيا, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
00:03 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
قال الحاكم، ميخائيل رازفوزاييف، إن طائرة بدون طيار أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم.
وقال رازفوزاييف على تلغرام في وقت متأخر من ليلة الأحد، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول
". مضيفا أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد.
هاجمت القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات بدون طيار عدة مرات منذ بداية العام. وأُسقطت جميع الطائرات بدون طيار بواسطة الدفاع الجوي.
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.