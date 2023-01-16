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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
قال الحاكم، ميخائيل رازفوزاييف، إن طائرة بدون طيار أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T00:03+0000
2023-01-16T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
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هاجمت القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات بدون طيار عدة مرات منذ بداية العام. وأُسقطت جميع الطائرات بدون طيار بواسطة الدفاع الجوي.في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مسؤول-أوكرانيا-تعاني-من-عجز-كبير-في-توليد-الطاقة-1072323734.html
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روسيا, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية
روسيا, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية

إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول

00:03 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 16.01.2023)
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko
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قال الحاكم، ميخائيل رازفوزاييف، إن طائرة بدون طيار أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم.
وقال رازفوزاييف على تلغرام في وقت متأخر من ليلة الأحد، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول". مضيفا أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد.
هاجمت القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات بدون طيار عدة مرات منذ بداية العام. وأُسقطت جميع الطائرات بدون طيار بواسطة الدفاع الجوي.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: أوكرانيا تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة
أمس, 22:30 GMT
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
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