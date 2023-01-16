https://sputnikarabic.ae/20230116/ارتفاع-ضحايا-حادث-طريق-في-نيجيريا-إلى-16--1072325167.html

ارتفاع ضحايا حادث طريق في نيجيريا إلى 16

ارتفاع ضحايا حادث طريق في نيجيريا إلى 16

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق وقع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من 7 إلى 16، وذلك بعد إصدار تقرير شامل عن الحادث، وفق ما ذكرته شرطة المرور النيجيرية يوم الأحد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T04:31+0000

2023-01-16T04:31+0000

2023-01-16T04:31+0000

نيجيريا

العالم

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وقال بيتر لونجسان، المتحدث باسم فيلق سلامة الطرق الفيدرالية في ولاية بلاتو، في بيان بعد ظهر يوم الأحد، إن هناك 99 شخصا متورطون في الحادث، من بينهم 16 وفاة مؤكدة، فيما اُصيب 83 آخرون.وأشار إلى أن الحادث ناجم عن السرعة والحمولة الزائدة.وقد صرح فى وقت سابق من يوم أمس الأحد للصحفيين فى مدينة جوس، عاصمة الولاية، بانقلاب شاحنة بسبب فقدان السيطرة على طريق بالقرب من قرية جواك الواقعة فى مانجو، وهي منطقة حكومية محلية، فى وقت متأخر من يوم السبت.وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفى قريب.جدير بالذكر أن كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.

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