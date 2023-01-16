https://sputnikarabic.ae/20230116/الرئيس-التونسي-يصدر-أمرا-بدعوة-الناخبين-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-التشريعية-1072366179.html
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، "أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T21:05+0000
2023-01-16T21:05+0000
2023-01-16T21:05+0000
أخبار تونس اليوم
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وأفادت قناة نسمة التونسية، فقد "نص الأمر علي، أنه يدعي الناخبون يوم الأحد ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣ للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلي السادسة مساء".وانطلقت، اليوم، الحملة الدعائية للانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/ آذار المقبل.وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التونسية-لسنا-مسؤولين-عن-تراجع-نسبة-الإقبال-1072303786.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، "أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الجاري".
وأفادت قناة
نسمة التونسية، فقد "نص الأمر علي، أنه يدعي الناخبون يوم الأحد ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣ للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلي السادسة مساء".
وانطلقت، اليوم، الحملة الدعائية للانتخابات
لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/ آذار المقبل.
وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدة
أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.