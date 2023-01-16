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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الكرملين-الدبابات-البريطانية-ستحترق-كما-سابقاتها-في-أوكرانيا-1072335788.html
الكرملين: الدبابات البريطانية ستحترق كما سابقاتها في أوكرانيا
الكرملين: الدبابات البريطانية ستحترق كما سابقاتها في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تعتزم لندن إرسالها لكييف ستحترق مثل العربات والدبابات... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:21+0000
2023-01-16T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "دبابات تشالنجر 2 المخطط تسليمها من قبل بريطانيا ستحترق مثل العربات العسكرية الأخرى".وأضاف بيسكوف بالقول: "العملية العسكرية الخاصة ستستمر وستحقق أهدافها التي وضعت".وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة سترسل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة وسيبدأ تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها في الأيام المقبلة.وأشار بيسكوف إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ومن المحتمل الموافقة عليه بمرسوم رئاسي، وليس في جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.وبالإضافة إلى ذلك، بحسب بيسكوف، "يمكن الموافقة عليه بمرسوم رئاسي"، دون عقد جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.وفي وقت سابق، أفيد بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا، يمكن الإعلان عنه، مطلع عام 2023.وقال بيسكوف، بوقت سابق، إنه ستتم الموافقة عليه ليس في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن، ولكن في "اجتماع موسع".
https://sputnikarabic.ae/20230116/بيسكوف-القوات-الروسية-لا-تضرب-المباني-السكنية-والبنية-التحتية-المدنية-لأوكرانيا-1072335608.html
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الكرملين: الدبابات البريطانية ستحترق كما سابقاتها في أوكرانيا

11:21 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تعتزم لندن إرسالها لكييف ستحترق مثل العربات والدبابات المرسلة سابقا إلى أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "دبابات تشالنجر 2 المخطط تسليمها من قبل بريطانيا ستحترق مثل العربات العسكرية الأخرى".
وأضاف بيسكوف بالقول: "العملية العسكرية الخاصة ستستمر وستحقق أهدافها التي وضعت".
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة سترسل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة وسيبدأ تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها في الأيام المقبلة.
وأشار بيسكوف إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ومن المحتمل الموافقة عليه بمرسوم رئاسي، وليس في جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "إنه (المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا) سيتم استكماله، وسيتم الانتهاء من العمل عليها. وستكون هناك إضافة محددة"؛ مشيراً إلى أنه لا توجد مواعيد مبدئية حتى الآن.

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
11:03 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، بحسب بيسكوف، "يمكن الموافقة عليه بمرسوم رئاسي"، دون عقد جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.
وفي وقت سابق، أفيد بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا، يمكن الإعلان عنه، مطلع عام 2023.
وقال بيسكوف، بوقت سابق، إنه ستتم الموافقة عليه ليس في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن، ولكن في "اجتماع موسع".
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