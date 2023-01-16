https://sputnikarabic.ae/20230116/بلجيكا-تكشف-عن-30-انتهاكا-لعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا---1072341437.html

بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

كشفت خدمات الجمارك البلجيكية عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T12:18+0000

2023-01-16T12:18+0000

2023-01-16T12:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبحسب تحقيقات مكتب المدعي العام البلجيكي، فقد "عثرت الجمارك على منتجات قد تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا".ذكرت صحيفة "إيكو" البلجيكية، اليوم الاثنين، نقلا عن الجمارك أن دوائر الجمارك البلجيكية حددت نحو 30 انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.وذكرت الصحيفة أن خدمات الجمارك وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب والمنتجات البتروكيماوية من روسيا.ويذكرأنه منذ نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.حاليا، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب وأن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله ووفقا لهذا فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230115/-مولدوفا-لم-ننضم-إلى-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-تحسبا-لقطع-إمدادات-الغاز-1072320062.html

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