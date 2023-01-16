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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بلجيكا-تكشف-عن-30-انتهاكا-لعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا---1072341437.html
بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
كشفت خدمات الجمارك البلجيكية عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T12:18+0000
2023-01-16T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب تحقيقات مكتب المدعي العام البلجيكي، فقد "عثرت الجمارك على منتجات قد تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا".ذكرت صحيفة "إيكو" البلجيكية، اليوم الاثنين، نقلا عن الجمارك أن دوائر الجمارك البلجيكية حددت نحو 30 انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.وذكرت الصحيفة أن خدمات الجمارك وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب والمنتجات البتروكيماوية من روسيا.ويذكرأنه منذ نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.حاليا، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب وأن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله ووفقا لهذا فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/-مولدوفا-لم-ننضم-إلى-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-تحسبا-لقطع-إمدادات-الغاز-1072320062.html
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العالم
العالم

بلجيكا تكشف عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

12:18 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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كشفت خدمات الجمارك البلجيكية عن 30 "انتهاكا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا.
وبحسب تحقيقات مكتب المدعي العام البلجيكي، فقد "عثرت الجمارك على منتجات قد تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا".
ذكرت صحيفة "إيكو" البلجيكية، اليوم الاثنين، نقلا عن الجمارك أن دوائر الجمارك البلجيكية حددت نحو 30 انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وبحسب الصحيفة، هذه الانتهاكات تتعلق بتصدير قطع غيار المعدات والمنتجات الكيماوية والإلكترونيات والمنتجات التي يمكن استخدامها في الصناعة العسكرية، بالإضافة إلى السلع الكمالية والمعدات الطبية والغذاء.

وذكرت الصحيفة أن خدمات الجمارك وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب والمنتجات البتروكيماوية من روسيا.

يذكرأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت دوائر الجمارك البلجيكية بفحص 27000 حاوية بحثا عن وجود منتجات خاضعة للعقوبات، ولا يزال 500 منها محظورا لإجراء فحص أكثر شمولا. ولفك الحظ،رتقول السلطات، يجب على الشركات المهتمة تقديم وثائق تؤكد أنها لا تنتهك العقوبات.

مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
مولدوفا: لم ننضم إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا تحسبا لقطع إمدادات الغاز
أمس, 19:40 GMT
ويذكرأنه منذ نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.
حاليا، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب وأن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله ووفقا لهذا فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس في روسيا.
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