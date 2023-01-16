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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-هيئة-الأركان-البريطانية-إرسال-لندن-دبابات-لكييف-يضعف-جيشنا-1072367158.html
رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا
رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرس، أن تقديم لندن دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T23:45+0000
2023-01-16T23:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان ساندرس نقلته إذاعة "تايمز": "تسليم هذه الموارد سيضعف جيشنا لفترة معينة، لا شك بذلك".ويشار إلى أن الأوساط العسكرية في بريطانيا تعتبر هذه تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة كدعوة إلى وزارة الدفاع لتعويض الوسائل التي يتم منحها لأوكرانيا، وإلى وزارة المالية لتخصيص أموال لهذا الشأن.وعلق الكرملين على إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى قائلا، إن "ذلك لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا".واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا". مشيرا إلى أن الكرملين متأكد أن بريطانيا لا تهتم بمصير الشعب الأوكراني أو مستقبله".وشدد بيسكوف، "إنها (الدبابات) غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/الكرملين-الدبابات-البريطانية-لن-تغير-من-الوضع-في-أوكرانيا-وستصبح-هدفا-لقواتنا-1072337240.html
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بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا

23:45 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرس، أن تقديم لندن دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان ساندرس نقلته إذاعة "تايمز": "تسليم هذه الموارد سيضعف جيشنا لفترة معينة، لا شك بذلك".
ويشار إلى أن الأوساط العسكرية في بريطانيا تعتبر هذه تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة كدعوة إلى وزارة الدفاع لتعويض الوسائل التي يتم منحها لأوكرانيا، وإلى وزارة المالية لتخصيص أموال لهذا الشأن.
المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الدبابات البريطانية لن تغير من الوضع في أوكرانيا وستصبح هدفا لقواتنا
10:48 GMT
وعلق الكرملين على إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى قائلا، إن "ذلك لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا".
واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا". مشيرا إلى أن الكرملين متأكد أن بريطانيا لا تهتم بمصير الشعب الأوكراني أو مستقبله".
وشدد بيسكوف، "إنها (الدبابات) غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا".
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