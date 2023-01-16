https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-هيئة-الأركان-البريطانية-إرسال-لندن-دبابات-لكييف-يضعف-جيشنا-1072367158.html
رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا
رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرس، أن تقديم لندن دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T23:45+0000
2023-01-16T23:45+0000
2023-01-16T23:45+0000
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان ساندرس نقلته إذاعة "تايمز": "تسليم هذه الموارد سيضعف جيشنا لفترة معينة، لا شك بذلك".ويشار إلى أن الأوساط العسكرية في بريطانيا تعتبر هذه تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة كدعوة إلى وزارة الدفاع لتعويض الوسائل التي يتم منحها لأوكرانيا، وإلى وزارة المالية لتخصيص أموال لهذا الشأن.وعلق الكرملين على إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى قائلا، إن "ذلك لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا".واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا". مشيرا إلى أن الكرملين متأكد أن بريطانيا لا تهتم بمصير الشعب الأوكراني أو مستقبله".وشدد بيسكوف، "إنها (الدبابات) غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/الكرملين-الدبابات-البريطانية-لن-تغير-من-الوضع-في-أوكرانيا-وستصبح-هدفا-لقواتنا-1072337240.html
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بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس هيئة الأركان البريطانية: إرسال لندن دبابات لكييف يضعف جيشنا
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرس، أن تقديم لندن دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان ساندرس نقلته إذاعة "تايمز": "تسليم هذه الموارد سيضعف جيشنا
لفترة معينة، لا شك بذلك".
ويشار إلى أن الأوساط العسكرية في بريطانيا تعتبر هذه تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة كدعوة إلى وزارة الدفاع لتعويض الوسائل التي يتم منحها لأوكرانيا، وإلى وزارة المالية لتخصيص أموال لهذا الشأن.
وعلق الكرملين على إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى قائلا، إن "ذلك لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا".
واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا". مشيرا إلى أن الكرملين متأكد أن بريطانيا لا تهتم بمصير الشعب الأوكراني أو مستقبله".
وشدد بيسكوف، "إنها (الدبابات) غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا".