https://sputnikarabic.ae/20230116/الكرملين-الدبابات-البريطانية-لن-تغير-من-الوضع-في-أوكرانيا-وستصبح-هدفا-لقواتنا-1072337240.html
الكرملين: الدبابات البريطانية لن تغير من الوضع في أوكرانيا وستصبح هدفا لقواتنا
الكرملين: الدبابات البريطانية لن تغير من الوضع في أوكرانيا وستصبح هدفا لقواتنا
أكد الكرملين أن إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن تغير شيئا من الوضع في أوكرانيا. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:48+0000
2023-01-16T10:48+0000
2023-01-16T10:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا. ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيين بمصير هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، بشأن مستقبلهم".وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد، بأن لندن ستزود أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "تشالينجر2" خلال الأسابيع القادمة. وتعليقا على ذلك، قال بيسكوف للصحفيين: "إنها (الدبابات)غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا."يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، تعتزم لندن تزويد كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز " إي إس- 90".
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
الكرملين: الدبابات البريطانية لن تغير من الوضع في أوكرانيا وستصبح هدفا لقواتنا
10:48 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أكد الكرملين أن إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن تغير شيئا من الوضع في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا. ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيين بمصير هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، بشأن مستقبلهم".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد، بأن لندن ستزود أوكرانيا
بـ 14 دبابة من طراز "تشالينجر2" خلال الأسابيع القادمة.
وتعليقا على ذلك، قال بيسكوف للصحفيين: "إنها (الدبابات)غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا."
ونوه بيسكوف إلى أن هذه الدبابات ستعتبر أهدافا محتملة للقوات المسلحة الروسية، مضيفا أن العملية العسكرية الخاصة ستتواصل.
يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، تعتزم لندن تزويد كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز " إي إس- 90".