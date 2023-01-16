https://sputnikarabic.ae/20230116/طهران-تنتقد-تصريحات-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وصف-فيها-إيران-عدوا-للإمارات--1072364871.html
طهران تنتقد تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية وصف فيها إيران عدوا للإمارات
طهران تنتقد تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية وصف فيها إيران عدوا للإمارات
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T19:42+0000
2023-01-16T19:42+0000
2023-01-16T19:46+0000
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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".وأضاف البيان: أن "التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج".وتابعت: "وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية".وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن "إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول".وقال يون: "أمن الوطن الشقيق هو أمننا. عدو الإمارات، أكثر دولها تهديدا، إيران، وعدونا كوريا الشمالية.. نحن في وضع مشابه للغاية مع الإمارات"، على حد قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
طهران تنتقد تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية وصف فيها إيران عدوا للإمارات
19:42 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 19:46 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها بوضع كوريا الشمالية بالنسبة لبلاده".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".
وأضاف البيان: أن "التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج".
وتابعت: "وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية".
وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات
، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن "إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول".
وقال يون: "أمن الوطن الشقيق هو أمننا. عدو الإمارات، أكثر دولها تهديدا، إيران، وعدونا كوريا الشمالية.. نحن في وضع مشابه للغاية مع الإمارات"، على حد قوله.