https://sputnikarabic.ae/20230116/مقاتلة-روسية-ترافق-طائرة-استطلاع-ألمانية-فوق-بحر-البلطيق-1072360714.html
مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق
مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق
أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الروسي رافقت طائرة استطلاع ألمانية من طراز "أوريون" فوق بحر... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T16:42+0000
2023-01-16T16:42+0000
2023-01-16T16:46+0000
روسيا
سو-27
أخبار ألمانيا
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وجاء في بيان المركز: "في 16 يناير، اكتشفت مراقبة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية.وأضاف البيان: "ولمنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق".وأشار البيان إلى أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية "أريون" تابعة للبحرية الألمانية ورافقها فوق بحر البلطيق".وتابع البيان "وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، رجعت المقاتلة الروسية إلى المطار".وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سو-27, أخبار ألمانيا
روسيا, سو-27, أخبار ألمانيا
مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق
16:42 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الروسي رافقت طائرة استطلاع ألمانية من طراز "أوريون" فوق بحر البلطيق، في محاولة للاقتراب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز: "في 16 يناير، اكتشفت مراقبة المجال الجوي الروسي على بحر البلطيق هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية.
وأضاف البيان: "ولمنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز "سو-27"
التابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق".
وأشار البيان إلى أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية "أريون" تابعة للبحرية الألمانية ورافقها فوق بحر البلطيق
".
وتابع البيان "وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، رجعت المقاتلة الروسية إلى المطار".
12 ديسمبر 2022, 16:14 GMT
وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.