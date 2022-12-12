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https://sputnikarabic.ae/20221212/طائرة-ميغ-31-روسية-ترافق-طائرة-استطلاع-نرويجية-فوق-بحر-بارنتس-1071135878.html
طائرة "ميغ-31" روسية ترافق طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس
طائرة "ميغ-31" روسية ترافق طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي، أقلعت بعد رصد طائرة استطلاع نرويجية "آر 3... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:14+0000
2022-12-12T16:29+0000
روسيا
النرويج
ميغ-31
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تم رصد هدف جوي فوق بحر بارينتس كان يقترب من الحدود الروسية. ولتحديد الهدف ومنعه من انتهاك المجال الجوي الروسي، فقد تم إرسال طائرة "ميغ 31" مقاتلة التابعة لأسطول الشمالي الروسي، وتمكن طاقمها من تحديد الهدف على أنه طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي، ورافقتها فوق بحر بارنتس. وأكدت الوزارة أنه "نتيجة للتعامل الاحترافي لطاقم الطائرة الروسية، تم ضمان تتبع ومراقبة مسار الطائرة الأجنبية".وتابع البيان أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن المجال الجوي الروسي، وشدد على أن "انتهاك حدود الدولة الروسية أمر غير مسموح به".كما أكدت الوزارة أن تحليق طائرة "ميغ 31" تم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون عبور الممرات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.وتؤكد روسيا على الدوام أن تحليق طائرات القوات الفضائية الروسية يتم بما يتفق بدقة مع قواعد القانون الدولي حول استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون انتهاك حدود الدول الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220815/طائرة-استطلاع-بريطانية-تنتهك-المجال-الجوي-الروسي--1066450252.html
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روسيا, النرويج, ميغ-31
روسيا, النرويج, ميغ-31

طائرة "ميغ-31" روسية ترافق طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

16:14 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 12.12.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي، أقلعت بعد رصد طائرة استطلاع نرويجية "آر 3 إس أوريون" وقامت بتتبعها فوق بحر بارنتس.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تم رصد هدف جوي فوق بحر بارينتس كان يقترب من الحدود الروسية. ولتحديد الهدف ومنعه من انتهاك المجال الجوي الروسي، فقد تم إرسال طائرة "ميغ 31" مقاتلة التابعة لأسطول الشمالي الروسي، وتمكن طاقمها من تحديد الهدف على أنه طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي، ورافقتها فوق بحر بارنتس. وأكدت الوزارة أنه "نتيجة للتعامل الاحترافي لطاقم الطائرة الروسية، تم ضمان تتبع ومراقبة مسار الطائرة الأجنبية".
وتابع البيان أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن المجال الجوي الروسي، وشدد على أن "انتهاك حدود الدولة الروسية أمر غير مسموح به".
كما أكدت الوزارة أن تحليق طائرة "ميغ 31" تم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون عبور الممرات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.
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15 أغسطس, 18:19 GMT
وتؤكد روسيا على الدوام أن تحليق طائرات القوات الفضائية الروسية يتم بما يتفق بدقة مع قواعد القانون الدولي حول استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون انتهاك حدود الدول الأخرى.
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