https://sputnikarabic.ae/20230117/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تهبط-إلى-أقل-من-600-دولار-لأول-مرة-منذ-أغسطس-2021-1072373567.html

أسعار الغاز في أوروبا تهبط إلى أقل من 600 دولار لأول مرة منذ أغسطس 2021

أسعار الغاز في أوروبا تهبط إلى أقل من 600 دولار لأول مرة منذ أغسطس 2021

هبطت أسعار الغاز في أوروبا بوتيرة متسارعة، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 3% وانخفضت إلى أقل من 600 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 31 آب/ أغسطس 2021 . 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T09:26+0000

2023-01-17T09:26+0000

2023-01-17T09:26+0000

اقتصاد

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وبحسب بيانات بورصة لندن "آي سي إي"، افتتحت العقود الآجلة لشهر شباط/ فبراير على مؤشر "تي تي إف"، (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) التداول عند 728.6 دولار (+ 0.2%). قبل دقائق قليلة، انخفضت قيمتها إلى 599 دولاراً (-3.2%).وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، الجمعة - 727.1 دولار لكل ألف متر مكعب.وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سعر أقصى لتبادل الغاز، بحيث يصل إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر الصرف الحالي) سيدخل حيز النفاذ في 15 فبراير 2023.ويهدف هذا الإجراء، بحسب واضعيه، إلى حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا، كما أفادت وسائل الإعلام الغربية، بحدوث أعلى معدل تضخم منذ عقود.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ، العام الماضي (2021)، وشهدت عروض أسعار الغاز في الربيع تقلبا، وفقا لمؤشر "تي تي إف" ضمن حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية الصيف تجاوزت 600 دولار، وفي الخريف - 1000 دولار فعليا، وفي شتاء هذا العام (2022)، تجاوزت الأسعار عتبة 2000 دولار، ووصلت الأسعار في أوائل الربيع، بسبب مخاوف من حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، إلى مستوى قياسي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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