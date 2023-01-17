https://sputnikarabic.ae/20230117/أنصار-الله-لا-يمكن-أن-يكون-هناك-سلام-في-البحر-إذا-لم-تتحقق-السيادة-لمياهنا-الإقليمية-1072388565.html

"أنصار الله": لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية

"أنصار الله": لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية

أكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا". 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T13:12+0000

2023-01-17T13:12+0000

2023-01-17T13:12+0000

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وقال نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، الفريق الركن جلال الرويشان، في تصريحات مع تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة، إن "اليمن شريك في أمن الممرات الدولية".وأشار الرويشان إلى أن "مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، يحمل رسالة ذات شقين، بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية".وشدد على أنه "لا تنازل ولا تجزئة فيما يتعلق بسيادتنا المطلقة على إقليمنا البحري والبري والجوي، وسنواجه أي تهديد لمياهنا الإقليمية أو جزرنا"، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا".ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات، وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230116/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-اليمن-يعلن-عن-حراك-دبلوماسي-مكثف-لإنهاء-الصراع-ويدعو-لتسوية-شاملة-1072358359.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي