https://sputnikarabic.ae/20230117/إعلام-المستشار-الألماني-يعيّن-بوريس-بيستوريوس-وزيرا-للدفاع-خلفا-لكريستينه-لامبريشت-1072373670.html

تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا لكريستينا لامبريخت

تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا لكريستينا لامبريخت

عيّن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة السابقة المستقيلة كريستينا لامبريخت. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T09:23+0000

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أخبار ألمانيا

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ونقلت وسائل إعلام ألمانية محلية بينها "دير شبيغل" أن شولتس قرر تعيين السياسي ووزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس في منصب وزير الدفاع، بعد يوم واحد من استقالة لامبريخت.وفي وقت سابق، قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.وأضافت أن "شولتس يحترم قرار كريستين لامبرخت بالتنحي عن منصبها، ويشعر بالامتنان لفترة خدمتها".

https://sputnikarabic.ae/20230116/نائب-المستشار-الألماني-استقالة-وزيرة-الدفاع-تعكس-مدى-جدية-تعاملها-مع-هذا-المنصب-1072365689.html

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