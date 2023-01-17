https://sputnikarabic.ae/20230117/إعلام-المستشار-الألماني-يعيّن-بوريس-بيستوريوس-وزيرا-للدفاع-خلفا-لكريستينه-لامبريشت-1072373670.html
تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا لكريستينا لامبريخت
تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا لكريستينا لامبريخت
عيّن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة السابقة المستقيلة كريستينا لامبريخت. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T09:23+0000
2023-01-17T09:23+0000
2023-01-17T10:11+0000
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ونقلت وسائل إعلام ألمانية محلية بينها "دير شبيغل" أن شولتس قرر تعيين السياسي ووزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس في منصب وزير الدفاع، بعد يوم واحد من استقالة لامبريخت.وفي وقت سابق، قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.وأضافت أن "شولتس يحترم قرار كريستين لامبرخت بالتنحي عن منصبها، ويشعر بالامتنان لفترة خدمتها".
https://sputnikarabic.ae/20230116/نائب-المستشار-الألماني-استقالة-وزيرة-الدفاع-تعكس-مدى-جدية-تعاملها-مع-هذا-المنصب-1072365689.html
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العالم, أخبار ألمانيا
تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا لكريستينا لامبريخت
09:23 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
عيّن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة السابقة المستقيلة كريستينا لامبريخت.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية محلية بينها "دير شبيغل" أن شولتس قرر تعيين السياسي ووزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس في منصب وزير الدفاع، بعد يوم واحد من استقالة لامبريخت.
وفي وقت سابق، قالت
كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.
وأشارت كريستيان هوفمان في إفادة صحفية يومية في برلين، إلى أن "المستشار قبل استقالة لامبرخت، وسيعين مرشحا جديدا في الوقت المناسب".
وأضافت أن "شولتس يحترم قرار كريستين لامبرخت بالتنحي عن منصبها، ويشعر بالامتنان لفترة خدمتها".