https://sputnikarabic.ae/20230117/الأردن-يستدعي-سفير-إسرائيل-لديه-احتجاجا-على-منع-سفير-المملكة-من-دخول-المسجد-الأقصى-1072388688.html
الأردن يستدعي سفير إسرائيل لديه بعد منع سفير المملكة من دخول المسجد الأقصى
الأردن يستدعي سفير إسرائيل لديه بعد منع سفير المملكة من دخول المسجد الأقصى
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على خلفية منع الشرطة الإسرائيلية لسفير المملكة الأردنية في تل... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T13:09+0000
2023-01-17T13:09+0000
2023-01-17T13:23+0000
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عمّان - سبوتنيك. ونشرت الخارجية الأردنية بيانًا أوضحت فيه استدعاء "السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الأمن الإسرائيلية اعترضت طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى إسرائيل، ورفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، واشترطت حصوله على إذن مسبق لإتمام الزيارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
الأردن يستدعي سفير إسرائيل لديه بعد منع سفير المملكة من دخول المسجد الأقصى
13:09 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على خلفية منع الشرطة الإسرائيلية لسفير المملكة الأردنية في تل أبيب من دخول المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.
عمّان - سبوتنيك. ونشرت الخارجية الأردنية بيانًا أوضحت فيه استدعاء "السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وتابع البيان أنه تم "إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته"، أكدت فيها الحكومة الأردنية إدانتها "لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".
وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الأمن الإسرائيلية اعترضت طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى إسرائيل، ورفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، واشترطت حصوله على إذن مسبق لإتمام الزيارة.