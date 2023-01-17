https://sputnikarabic.ae/20230117/البرهان-يؤكد-أن-زيارة-رئيس-المخابرات-التركية-إلى-السودان-تأتي-في-إطار-تطوير-علاقات-التعاون-1072378291.html
البرهان يؤكد أن زيارة رئيس المخابرات التركية إلى السودان تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون
البرهان يؤكد أن زيارة رئيس المخابرات التركية إلى السودان تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون
أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء على "متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:29+0000
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وخلال لقائه رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، أكد البرهان، أن "السودان يتطلع إلى تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.ورحب البرهان، بزيارة رئيس المخابرات التركية، مشيراً إلى أنها "تصب في إطار حرص البلدين على تطوير علاقات التعاون بينهما".من جانبه، شدد رئيس المخابرات التركي علي متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن "الزيارة كانت مثمرة وحققت أهدافها فيما يلي التعاون والتنسيق بين السودان وتركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تحدث عن زيارة رئيس المخابرات التركية وأكد على "عمق العلاقات بين السودان وتركيا، ووصفها بالإستراتيجية والأزلية، ودعا إلى تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".ويرغب السودان في تعزيز علاقاته بتركيا على كافة الأصعدة، حسب بيان سابق لمجلس السيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-المخابرات-التركية-في-السودان-ودقلو-يصف-علاقات-البلدين-بـالأزلية-1072372009.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
البرهان يؤكد أن زيارة رئيس المخابرات التركية إلى السودان تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون
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أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء على "متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا".
وخلال لقائه رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، أكد البرهان، أن "السودان يتطلع إلى تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، حسب وكالة
الأنباء السودانية- سونا.
ورحب البرهان، بزيارة رئيس المخابرات التركية، مشيراً إلى أنها "تصب في إطار حرص البلدين على تطوير علاقات التعاون بينهما".
من جانبه، شدد رئيس المخابرات التركي علي متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن "الزيارة كانت مثمرة وحققت أهدافها فيما يلي التعاون والتنسيق بين السودان وتركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تحدث عن زيارة رئيس المخابرات التركية وأكد على "عمق العلاقات بين السودان وتركيا
، ووصفها بالإستراتيجية والأزلية، ودعا إلى تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".
ويرغب السودان في تعزيز علاقاته بتركيا على كافة الأصعدة، حسب بيان سابق لمجلس السيادة.