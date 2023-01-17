عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الكرملين-يعلن-سبب-زيادة-أفراد-القوات-المسلحة-الروسية-إلى-15-مليون-جندي--1072384280.html
الكرملين يعلن سبب زيادة أفراد القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي
الكرملين يعلن سبب زيادة أفراد القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري، ناتجة عن تصرفات الغرب، وأن ضمان أمن... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:24+0000
2023-01-17T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مرتبط بالحرب التي تخوضها دول الغرب الجماعي، حرب بالوكالة، [ضد روسيا] تشمل عناصر المشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية، وعناصر الحرب الاقتصادية والحرب المالية، الحرب القانونية وتجاوز المجال القانوني، وإن هذه الإجراءات [ زيادة أعداد الجيش] مرتبطة بهذا الأمر، علينا ضمان أمن بلادنا دون قيد أو شرط، وفي هذه الحالة تقوم وزارة الدفاع بدورها".واقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي، وأشار إلى ضرورة تعزيز عدد المقاتلين الروس في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، قبل ذلك، مرسوما يكلف من خلاله بزيادة أعداد القوات بمقدار 137 ألفًا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2023، ليصل عدد أفراد الجيش الروسي بذلك، إلى مستوى 1.15 مليون جندي، كما تمت تعبئة أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للخدمة في القوات المسلحة المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

الكرملين يعلن سبب زيادة أفراد القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي

11:24 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري، ناتجة عن تصرفات الغرب، وأن ضمان أمن بلادنا يجب توفيره دون قيد أو شرط.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مرتبط بالحرب التي تخوضها دول الغرب الجماعي، حرب بالوكالة، [ضد روسيا] تشمل عناصر المشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية، وعناصر الحرب الاقتصادية والحرب المالية، الحرب القانونية وتجاوز المجال القانوني، وإن هذه الإجراءات [ زيادة أعداد الجيش] مرتبطة بهذا الأمر، علينا ضمان أمن بلادنا دون قيد أو شرط، وفي هذه الحالة تقوم وزارة الدفاع بدورها".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
15 يناير, 00:08 GMT
واقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي، وأشار إلى ضرورة تعزيز عدد المقاتلين الروس في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، قبل ذلك، مرسوما يكلف من خلاله بزيادة أعداد القوات بمقدار 137 ألفًا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2023، ليصل عدد أفراد الجيش الروسي بذلك، إلى مستوى 1.15 مليون جندي، كما تمت تعبئة أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للخدمة في القوات المسلحة المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала