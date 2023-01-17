https://sputnikarabic.ae/20230117/بوتين-المهمة-هذا-العام-هي-دعم-وتيرة-النمو-الاقتصادي-1072386633.html

بوتين: المهمة هذا العام هي دعم وتيرة النمو الاقتصادي

بوتين: المهمة هذا العام هي دعم وتيرة النمو الاقتصادي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من الاقتصاد الروسي والأسواق... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقال بوتين: "اتفقنا على أن نجتمع اليوم ونتحدث عن قضايا على جدول الأعمال الاقتصادي. جنبا إلى جنب مع قيادة الحكومة والمصرف المركزي، سنناقش المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من اقتصادنا والأسواق العالمية".كما أكد بوتين أن "المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه"، مشيرا إلى أن العديد من أهم الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي، وبالطبع قطاعات أخرى، لم تتراجع العام الماضي وحسب، على الرغم من عدد المرات التي قلنا فيها بالفعل بأن الضغوط الخارجية غير المسبوقة لم تنخفض، بل على العكس، زادت من الأحجام، ووفرت وظائف جديدة.وأشار بوتين إلى أن هذا جعل من الممكن إلى حد كبير، الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث.وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع سينظرون أيضاً في اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة تحديات التنمية الأساسية.

https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-الوضع-في-الاقتصاد-الروسي-مستقر-وأفضل-بكثير-من-التوقعات-1072298818.html

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