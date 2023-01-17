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https://sputnikarabic.ae/20230117/بوتين-المهمة-هذا-العام-هي-دعم-وتيرة-النمو-الاقتصادي-1072386633.html
بوتين: المهمة هذا العام هي دعم وتيرة النمو الاقتصادي
بوتين: المهمة هذا العام هي دعم وتيرة النمو الاقتصادي
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من الاقتصاد الروسي والأسواق... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:11+0000
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روسيا
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وقال بوتين: "اتفقنا على أن نجتمع اليوم ونتحدث عن قضايا على جدول الأعمال الاقتصادي. جنبا إلى جنب مع قيادة الحكومة والمصرف المركزي، سنناقش المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من اقتصادنا والأسواق العالمية".كما أكد بوتين أن "المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه"، مشيرا إلى أن العديد من أهم الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي، وبالطبع قطاعات أخرى، لم تتراجع العام الماضي وحسب، على الرغم من عدد المرات التي قلنا فيها بالفعل بأن الضغوط الخارجية غير المسبوقة لم تنخفض، بل على العكس، زادت من الأحجام، ووفرت وظائف جديدة.وأشار بوتين إلى أن هذا جعل من الممكن إلى حد كبير، الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث.وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع سينظرون أيضاً في اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة تحديات التنمية الأساسية.
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روسيا

بوتين: المهمة هذا العام هي دعم وتيرة النمو الاقتصادي

12:11 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من الاقتصاد الروسي والأسواق العالمية.
وقال بوتين: "اتفقنا على أن نجتمع اليوم ونتحدث عن قضايا على جدول الأعمال الاقتصادي. جنبا إلى جنب مع قيادة الحكومة والمصرف المركزي، سنناقش المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من اقتصادنا والأسواق العالمية".
وتابع بوتين خلال اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية: "للتضخم تأثير مباشر على دخل المواطنين. نحتاج هذا العام إلى تحقيق نتائج ملحوظة وملموسة عبر زيادة حقيقية للأجور، وتحسين رفاهية الأسر الروسية".
كما أكد بوتين أن "المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه"، مشيرا إلى أن العديد من أهم الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي، وبالطبع قطاعات أخرى، لم تتراجع العام الماضي وحسب، على الرغم من عدد المرات التي قلنا فيها بالفعل بأن الضغوط الخارجية غير المسبوقة لم تنخفض، بل على العكس، زادت من الأحجام، ووفرت وظائف جديدة.

وأشار بوتين إلى أن هذا جعل من الممكن إلى حد كبير، الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث.
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وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع سينظرون أيضاً في اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة تحديات التنمية الأساسية.
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