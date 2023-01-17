https://sputnikarabic.ae/20230117/شويغو-يتفقد-مقر-مجموعة-قوات-فوستوك-أثناء-العمل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1072368396.html

شويغو يتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة

شويغو يتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد مقر مجموعة "فوستوك" العاملة في أوكرانيا، في أثناء العمل في منطقة العمليات... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T05:06+0000

2023-01-17T05:06+0000

2023-01-17T05:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان، "تفقد شويغو مقر مجموعة قوات فوستوك أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".كما استمع الوزير إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.وأولى شويغو اهتمامًا خاصًا بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.

https://sputnikarabic.ae/20230117/مصدر-لـ-سبوتنيك-لا-يوجد-ولن-يكون-هناك-نقص-في-القذائف-في-القوات-المسلحة-الروسية-1072367767.html

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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا