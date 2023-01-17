https://sputnikarabic.ae/20230117/شويغو-يتفقد-مقر-مجموعة-قوات-فوستوك-أثناء-العمل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1072368396.html
شويغو يتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد مقر مجموعة "فوستوك" العاملة في أوكرانيا، في أثناء العمل في منطقة العمليات... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T05:06+0000
2023-01-17T05:06+0000
2023-01-17T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان، "تفقد شويغو مقر مجموعة قوات فوستوك أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".كما استمع الوزير إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.وأولى شويغو اهتمامًا خاصًا بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.
https://sputnikarabic.ae/20230117/مصدر-لـ-سبوتنيك-لا-يوجد-ولن-يكون-هناك-نقص-في-القذائف-في-القوات-المسلحة-الروسية-1072367767.html
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
شويغو يتفقد مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
05:06 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 05:17 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد مقر مجموعة "فوستوك" العاملة في أوكرانيا، في أثناء العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان، "تفقد شويغو مقر مجموعة قوات فوستوك
أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
كما استمع الوزير إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.
وأولى شويغو اهتمامًا خاصًا بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.