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https://sputnikarabic.ae/20230117/عدد-سكان-الصين-يتراجع-للمرة-الأولى-منذ-أكثر-من-ستة-عقود-1072368135.html
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ ستة عقود
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ ستة عقود
قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن عدد سكانها انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو تحول تاريخي له تداعيات عميقة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T04:13+0000
2023-01-17T04:14+0000
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الصين
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قال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء إن البر الرئيسي للصين كان به 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 022 ، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفًا.وأشار المسؤولون إلى أنه كان هناك ما مجموعه 9.56 مليون مولود، وهو معدل مواليد منخفض قياسيا بمقدار 6.77 لكل ألف، كما توفي 10.41 مليون شخص.ظل عدد المواليد في الصين ينخفض منذ حوالي عقد من الزمان، وقالت الأمم المتحدة إن الهند ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الصين-تحث-أمريكا-واليابان-على-نبذ-عقلية-الحرب-الباردة-1072335068.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ ستة عقود

04:13 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 04:14 GMT 17.01.2023)
© AP Photo / Ng Han Guanمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 31 مايو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 31 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن عدد سكانها انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو تحول تاريخي له تداعيات عميقة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء إن البر الرئيسي للصين كان به 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 022 ، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفًا.
وأشار المسؤولون إلى أنه كان هناك ما مجموعه 9.56 مليون مولود، وهو معدل مواليد منخفض قياسيا بمقدار 6.77 لكل ألف، كما توفي 10.41 مليون شخص.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
الصين تحث أمريكا واليابان على "نبذ عقلية الحرب الباردة"
أمس, 10:43 GMT
ظل عدد المواليد في الصين ينخفض منذ حوالي عقد من الزمان، وقالت الأمم المتحدة إن الهند ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
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