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https://sputnikarabic.ae/20230117/مفترسة-السفن-تنفذ-مهمة-فوق-القطب-الشمالي-فيديو-1072392463.html
"مفترسة السفن" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي... فيديو
"مفترسة السفن" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إكمال مهمة نفذتها حاملتا صواريخ استراتيجيتان طراز "تو-160" فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، موضحةً أن... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:09+0000
2023-01-17T15:09+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز"تو-160" مهمة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، لأكثر من 10 ساعات".وأوضحت الوزارة أن مقاتلاتها نفذت مهامها وفقا للقوانين الدولية التي تنظم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.وتصف المصادر الإعلامية الغربية والعربية القاذفة الروسية بلقب "مفترسة السفن" بسبب قدراتها القتالية العالية وميزاتها الاستثنائية.ما هي النسخة المطورة من الطائرة "تو-160"؟تحمل النسخة المطورة من الطائرة اسم "تو-160 إم"، التي تم تجهيزها بمكونات حديثة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من مكونات الطائرة، التي كانت أول رحلة طيران لنسختها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حسب موقع "توبوليف" الروسي.يذكر أن الأرقام القياسية في مدى الطيران وزمن البقاء في الجو يمثل ميزة استراتيجية للقاذفة "تو-160" لأنه كلما زادت مدة بقاء الطائرة في الجو كانت قدرتها على توجيه ضربات قاصمة للعدو أسرع، مقارنة بالزمن الذي تحتاجه الطائرات الثقيلة الأخرى لتنفيذ مهامها القتالية، حسب موقع "ميليتاري توداي".
https://sputnikarabic.ae/20221015/ملكة-القاذفات-الاستراتيجية-معلومات-عن-تو-160-الروسية-المرعبة-1069064111.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"مفترسة السفن" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي... فيديو

15:09 GMT 17.01.2023
© RIA Novosti . Skrynikov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-160"
قاذفة القنابل الاستراتيجية تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© RIA Novosti . Skrynikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إكمال مهمة نفذتها حاملتا صواريخ استراتيجيتان طراز "تو-160" فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، موضحةً أن المهمة استغرقت 10 ساعات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز"تو-160" مهمة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، لأكثر من 10 ساعات".

وأوضحت الوزارة أن مقاتلاتها نفذت مهامها وفقا للقوانين الدولية التي تنظم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.
وتصف المصادر الإعلامية الغربية والعربية القاذفة الروسية بلقب "مفترسة السفن" بسبب قدراتها القتالية العالية وميزاتها الاستثنائية.
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة
15 أكتوبر 2022, 17:12 GMT

ما هي النسخة المطورة من الطائرة "تو-160"؟

تحمل النسخة المطورة من الطائرة اسم "تو-160 إم"، التي تم تجهيزها بمكونات حديثة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من مكونات الطائرة، التي كانت أول رحلة طيران لنسختها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حسب موقع "توبوليف" الروسي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:19 GMT
يذكر أن الأرقام القياسية في مدى الطيران وزمن البقاء في الجو يمثل ميزة استراتيجية للقاذفة "تو-160" لأنه كلما زادت مدة بقاء الطائرة في الجو كانت قدرتها على توجيه ضربات قاصمة للعدو أسرع، مقارنة بالزمن الذي تحتاجه الطائرات الثقيلة الأخرى لتنفيذ مهامها القتالية، حسب موقع "ميليتاري توداي".
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