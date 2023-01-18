https://sputnikarabic.ae/20230118/إيطاليا-تعرض-على-تونس-بذل-مزيد-من-الجهود-لمنع-الهجرة-مقابل-استقبال-عدد-أكبر-من-مواطنيها-1072444698.html

إيطاليا تعرض على تونس بذل مزيد من الجهود لمنع الهجرة مقابل استقبال عدد أكبر من مواطنيها

إيطاليا تعرض على تونس بذل مزيد من الجهود لمنع الهجرة مقابل استقبال عدد أكبر من مواطنيها

كشف أنطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن استعداد روما بأن تسمح للمزيد من التونسيين بالوصول إلى شواطئها بشكل قانوني في مقابل بذل جهود أكبر... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T18:26+0000

2023-01-18T18:26+0000

2023-01-18T18:26+0000

إيطاليا

أخبار تونس اليوم

مهاجر غير شرعي

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال أول زيارة يقوم بها إلى تونس منذ وصول الحكومة اليمينية المتطرفة للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب "فرانس برس".وقال الوزير الإيطالي إن روما تتعاون مع تونس بهدف "تقليل الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة النظامية".وأضاف أن إيطاليا "مستعدة لزيادة عدد المهاجرين النظاميين المدربين في تونس ويمكنهم العمل في الزراعة والصناعة".ولم يوضح الوزير في تصريحاته التي جاءت عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، عدد التأشيرات التي يمكن أن يمنحها للتونسيين، ولم يعلن إذا ما كان هناك اتفاقا رسميا قيد الدراسة.ووصف الهجرة غير الشرعية بأنها "طاعون بالنسبة لتونس مثلما هي لإيطاليا"، مضيفًا أن البلدين لديهما رغبة في التوصل إلى الحلول الصحيحة".ودفعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تونس الآلاف للبحث عن حياة أفضل في أوروبا، كما أنها بلد عبور رئيسي للمهاجرين القادمين في الأغلب من دول جنوب الصحراء الكبرى.

https://sputnikarabic.ae/20220913/منظمة-حقوقية-ترصد-هجرة-أكثر-من-2500-قاصر-تونسي-إلى-السواحل-الإيطالية-في-أقل-من-9-أشهر-1067681711.html

إيطاليا

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إيطاليا, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي