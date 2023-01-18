عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-مم-1072447817.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T22:25+0000
2023-01-18T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857663_0:381:2965:2048_1920x0_80_0_0_1259109b57e688ce17fa95916b5f7596.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.يأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنها غير عازمة بعد على تسليم كييف الدبابات الحديثة التي تطلبها. وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة".وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تحرير-بلدة-سول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072427688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070857663_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e9070f029dad208d1780ed71ad30521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم

22:25 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".
من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:01 GMT
يأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنها غير عازمة بعد على تسليم كييف الدبابات الحديثة التي تطلبها.
وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة".
وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала