https://sputnikarabic.ae/20230118/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-مم-1072447817.html

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 مم

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T22:25+0000

2023-01-18T22:25+0000

2023-01-18T22:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.يأتي هذا تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنها غير عازمة بعد على تسليم كييف الدبابات الحديثة التي تطلبها. وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة".وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.

https://sputnikarabic.ae/20230118/تحرير-بلدة-سول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072427688.html

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