https://sputnikarabic.ae/20230118/الكرملين-كييف-وضعت-بنفسها-تشريعات-تمنعها-من-التفاوض-مع-روسيا-1072410990.html
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتشريعات والقوانين الأوكرانية الصادرة مؤخرا، فإن كييف تمنع نفسها من إجراء... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T06:09+0000
2023-01-18T06:09+0000
2023-01-18T06:09+0000
روسيا
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وجاء رد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على تقديم التعويضات لأوكرانيا بالقول إن القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء المفاوضات مع روسيا.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتشريعات والقوانين الأوكرانية الصادرة مؤخرا، فإن كييف تمنع نفسها من إجراء المفاوضات.
وجاء رد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على تقديم التعويضات لأوكرانيا بالقول إن القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء المفاوضات مع روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل.
وقال بيسكوف: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل. ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حاليا".