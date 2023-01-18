عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/الكرملين-كييف-وضعت-بنفسها-تشريعات-تمنعها-من-التفاوض-مع-روسيا-1072410990.html
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتشريعات والقوانين الأوكرانية الصادرة مؤخرا، فإن كييف تمنع نفسها من إجراء... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T06:09+0000
2023-01-18T06:09+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg
وجاء رد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على تقديم التعويضات لأوكرانيا بالقول إن القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء المفاوضات مع روسيا.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_241034a0fdc52031c5a0b430eaa8a32f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا

06:09 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتشريعات والقوانين الأوكرانية الصادرة مؤخرا، فإن كييف تمنع نفسها من إجراء المفاوضات.
وجاء رد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على تقديم التعويضات لأوكرانيا بالقول إن القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء المفاوضات مع روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل.

وقال بيسكوف: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل. ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حاليا".

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
16 يناير, 14:19 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала