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https://sputnikarabic.ae/20230118/شركة-ftx-للعملات-المشفرة-اختراق-وسرقة-415-مليون-دولار-من-العملات-المشفرة-1072408649.html
شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة
شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة
اللأمريكيم 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T01:25+0000
2023-01-18T01:25+0000
عملات
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موسكو - سبوتنيك. ا وقالت وسائل إعلام أمريكية "تم تم اختراق ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".هذا وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.وتقدمت الشركة بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.
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عملات, أخبار العالم الآن
عملات, أخبار العالم الآن

شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة

01:25 GMT 18.01.2023
CC0 / pixabay.com / العملات الرقمية
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
CC0 / pixabay.com /
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اللأمريكيم
موسكو - سبوتنيك. ا وقالت وسائل إعلام أمريكية "تم تم اختراق ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".
هذا وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
وتقدمت الشركة بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.
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