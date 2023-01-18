https://sputnikarabic.ae/20230118/شركة-ftx-للعملات-المشفرة-اختراق-وسرقة-415-مليون-دولار-من-العملات-المشفرة-1072408649.html
شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة
شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة
اللأمريكيم 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T01:25+0000
2023-01-18T01:25+0000
2023-01-18T01:25+0000
عملات
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موسكو - سبوتنيك. ا وقالت وسائل إعلام أمريكية "تم تم اختراق ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".هذا وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.وتقدمت الشركة بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عملات, أخبار العالم الآن
شركة FTX للعملات المشفرة: اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة
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اللأمريكيم
موسكو - سبوتنيك
. ا وقالت وسائل إعلام أمريكية "تم تم اختراق ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".
هذا وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
وتقدمت الشركة بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.