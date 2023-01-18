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https://sputnikarabic.ae/20230118/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسيين-الروس-في-عام-2022-1072414539.html
لافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها
لافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:03+0000
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روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي

لافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها

09:03 GMT 18.01.2023
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يتبع
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022.
وأكد لافروف خلال المؤتمر أن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.
ونوه لافروف إلى أن المحاولة المحمومة لواشنطن من أجل الحفاظ على الهيمنة عن طريق الاحتيال والاستيلاء، تؤكد أن واشنطن تحاول وقف تشكيل عالم متعدد الأقطاب، الذي يحدث بشكل طبيعي.
"إن دور واشنطن المتمثل بتقديم إملاءات في الشؤون الدولية تعني ما يلي: مسموح لنا (واشنطن) أن نفعل ما نريد وأينما نريد، وفي أي ركن من أركان الأرض. ولا يمكن لأي شخص آخر فعل أي شيء دون موافقتنا، حتى لو كان أمنكم مهددا".
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09:03 GMT 18.01.2023
لافروف: لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات مع زيلينسكي
أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي.

وقال لافروف : "لا يمكن أن يكون هناك حديث عن مفاوضات مع زيلينسكي، على الأقل لأنه قانونيًا منع التفاوض مع الحكومة الروسية".

08:47 GMT 18.01.2023
لافروف: أسقطت الأقنعة
أكد لافروف أن سياسة "الشيطنة والابتزاز والعقوبات والتهديد بالقوة وتوجيه الغرب بتدمير الروابط التقليدية للشركاء التاريخيين هي وسائل تستخدمها الولايات المتحدة ضد منافسيها".
08:42 GMT 18.01.2023
لافروف: لا ينبغي لأوكرانيا أن تشكل تهديدا على روسيا
وقال لافروف ردا على سؤال حول إمكانية إنهاء العملية العسكرية هذا العام، إن "أهداف العملية العسكرية الخاصة ليست وهمية ولا ينبغي لأوكرانيا أن تشكل تهديدًا على روسيا".
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