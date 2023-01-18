https://sputnikarabic.ae/20230118/مايكروسوفت-بصدد-طرد-10-آلاف-موظف-في-خفض-بنسبة-5-من-قوة-العمل-1072413539.html

"مايكروسوفت" بصدد طرد 10 آلاف موظف في خفض بنسبة 5% من قوة العمل

"مايكروسوفت" بصدد طرد 10 آلاف موظف في خفض بنسبة 5% من قوة العمل

ذكرت محطة "سكاي نيوز" البريطانية أن "مايكروسوفت" ستطرد حوالي 5% من موظفيها في جميع أنحاء العالم في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يقرب من 10000 إلى 11000 وظيفة. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T08:12+0000

2023-01-18T08:12+0000

2023-01-18T08:12+0000

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وقالت "سكاي نيوز" يوم الثلاثاء إن عملاق تكنولوجيا المعلومات قد يعلن عن خططه بشأن تخفيض عدد الموظفين في الأيام المقبلة. مشيرة إلى أن البيئة الاقتصادية السيئة أصبحت السبب الرئيسي لهذا القرار.وقالت "مايكروسوفت" ردا على طلب "سكاي نيوز" إن الشركة "لا تعلق على شائعة أو تكهنات".ستصبح "مايكروسوفت" شركة رئيسية أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات لجأت إلى تخفيض عدد الموظفين على مدار الـ 12 شهرا الماضية وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي. وألغى موقع تويتر، تحت إشراف مالكه الجديد إيلون ماسك، آلاف الوظائف في عام 2022. ووفقا للتقارير، فقد آلاف الأشخاص العاملين في شركة "ميتا" (أنشطة الشركة محظورة في روسيا باعتبار أنشطة متطرفة) و"أمازون" و"إتش بي" وظائفهم مؤخرا أو سيتم فصلهم من العمل هذا الشهر.

https://sputnikarabic.ae/20220903/مايكروسوفت-عن-مشروعها-في-قطر-يوفر-36-ألف-وظيفة-ويحولها-إلى-مركز-رقمي-للمنطقة-والعالم--1067228090.html

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