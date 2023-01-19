https://sputnikarabic.ae/20230119/أنصار-الله-بيان-بايدن-بشأن-الهجوم-على-الإمارات-يكشف-طبيعة-الدور-الأمريكي-المعيق-للسلام-1072449097.html

"أنصار الله": بيان بايدن بشأن الهجوم على الإمارات يكشف طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام

"أنصار الله": بيان بايدن بشأن الهجوم على الإمارات يكشف طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام

انتقدت حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذكرى هجوم... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T03:43+0000

2023-01-19T03:43+0000

2023-01-19T03:43+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "ما تضمنه بيان الرئيس الأمريكي من إدانة ضمنية لحق صنعاء في الدفاع عن شعبها وأراضيها والتصدي للعدوان [في اشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية] الذي تنفذه أمريكا عبر أذرعها وأدواتها في الإقليم، يكشف بوضوح عن طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام في اليمن".واعتبرت وزارة خارجية حكومة "الإنقاذ"، أن "الرئيس الأمريكي من خلال تذكره ما تعرضت له الإمارات من رد يمني طبيعي ومشروع قبل عام من الآن، وتجديد طمأنته لها إنما يحاول توريط الإمارات وتشجيعها على مواصلة العدوان وعرقلة جهود السلام الحالية"، على حد قولها.ورأت الوزارة أن "أمن وسلامة الإمارات يتحقق فقط من خلال تشجيعها على السلام، وإنهاء وجودها العسكري وشراكتها في العدوان على اليمن، وليس من خلال التعهد بحمايتها"، معتبرة أنه "لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تمنع الشعب اليمني من الدفاع عن نفسه".وجدد البيان "التأكيد على حق الجمهورية اليمنية في الدفاع عن شعبها ومياهها وأراضيها والتصدي بحزم وصرامة لأي عمل عدائي من أي جهة كانت".وختمت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" بيانها بالقول: "الانخراط في جهود السلام العادل والدائم، هو الخيار الوحيد والمتاح لأمن وسلامة بلدان وشعوب المنطقة، وهو ما تدعو صنعاء إليه وتتمسك به منذ ثمانية أعوام".ويوم الاثنين الماضي، أكد بايدن في بيان، استمرار بلاده في دعم الإمارات للدفاع عن نفسها ضد التهديدات، سواء من اليمن أو من أي مكان آخر، من خلال تقديم المساعدات العسكرية اللازمة، مضيفا أن واشنطن تسعى لإنهاء الحرب في اليمن بشكل سلمي.وفي 17 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ عملية هجومية بـ 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المُسيرة، أسمتها "إعصار اليمن"، استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفحِ ومواقعِ ومنشآت إماراتية وصفتها الجماعة بـ "الهامة والحساسة".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20230117/قرقاش-الإمارات-باتت-أكثر-قوة-وتأثيرا-بعد-عام-من-استهداف-أنصار-الله-منشآت-مدنية-في-أبو-ظبي-1072372227.html

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