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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-انخفاض-في-أعداد-المجندين-البريطانيين-وموجة-استقالات-ضمن-الجيش-1072456860.html
إعلام: انخفاض في أعداد المجندين البريطانيين وموجة استقالات ضمن الجيش
إعلام: انخفاض في أعداد المجندين البريطانيين وموجة استقالات ضمن الجيش
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى انخفاض في أعداد المجندين في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة لإرتفاع نسبة الاستقالات. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:07+0000
2023-01-19T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بريطانيا
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قال مارك نيكول في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، إن أعداد المجندين في القوات المسلحة البريطانية انخفض بنسبة 30 في المئة في الوقت الذي تقوم به روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأضاف نيكول أنه مقارنة بعام 2021، ارتفع عدد الضباط العسكريين المدربين وذوي الخبرة الذين استقالوا بنسبة 17% في عام 2022.ووفقا للمؤلف، من المتوقع بحلول عام 2025 أن يتم تقليص حجم الجيش إلى "أصغر حجم منذ حروب نابليون" وسيتكون من 73 ألف جندي نظامي فقط.وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز قد حذر في وقت سابق من إضعاف الجيش بعد نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشددا على أن القدرة القتالية للمملكة المتحدة ستتعرض للخطر.يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدفها تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا. وعلى خلفية ذلك تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. وصرحت موسكو مرارا بأن المساعدة العسكرية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-هيئة-الأركان-البريطانية-إرسال-لندن-دبابات-لكييف-يضعف-جيشنا-1072367158.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

إعلام: انخفاض في أعداد المجندين البريطانيين وموجة استقالات ضمن الجيش

08:07 GMT 19.01.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى انخفاض في أعداد المجندين في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة لإرتفاع نسبة الاستقالات.
قال مارك نيكول في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، إن أعداد المجندين في القوات المسلحة البريطانية انخفض بنسبة 30 في المئة في الوقت الذي تقوم به روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

مشيرا أنه مما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن الانخفاض الحاد في عدد الرجال والنساء الذين بدؤوا التدريب الأساسي في الجيش والبحرية والقوات الجوية مصحوب بموجة من عمليات الاستقالة من الخدمة.

وأضاف نيكول أنه مقارنة بعام 2021، ارتفع عدد الضباط العسكريين المدربين وذوي الخبرة الذين استقالوا بنسبة 17% في عام 2022.
ووفقا للمؤلف، من المتوقع بحلول عام 2025 أن يتم تقليص حجم الجيش إلى "أصغر حجم منذ حروب نابليون" وسيتكون من 73 ألف جندي نظامي فقط.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز قد حذر في وقت سابق من إضعاف الجيش بعد نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشددا على أن القدرة القتالية للمملكة المتحدة ستتعرض للخطر.
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدفها تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا. وعلى خلفية ذلك تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. وصرحت موسكو مرارا بأن المساعدة العسكرية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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