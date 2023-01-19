https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-انخفاض-في-أعداد-المجندين-البريطانيين-وموجة-استقالات-ضمن-الجيش-1072456860.html

إعلام: انخفاض في أعداد المجندين البريطانيين وموجة استقالات ضمن الجيش

إعلام: انخفاض في أعداد المجندين البريطانيين وموجة استقالات ضمن الجيش

أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى انخفاض في أعداد المجندين في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة لإرتفاع نسبة الاستقالات. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T08:07+0000

2023-01-19T08:07+0000

2023-01-19T08:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

بريطانيا

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قال مارك نيكول في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، إن أعداد المجندين في القوات المسلحة البريطانية انخفض بنسبة 30 في المئة في الوقت الذي تقوم به روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأضاف نيكول أنه مقارنة بعام 2021، ارتفع عدد الضباط العسكريين المدربين وذوي الخبرة الذين استقالوا بنسبة 17% في عام 2022.ووفقا للمؤلف، من المتوقع بحلول عام 2025 أن يتم تقليص حجم الجيش إلى "أصغر حجم منذ حروب نابليون" وسيتكون من 73 ألف جندي نظامي فقط.وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز قد حذر في وقت سابق من إضعاف الجيش بعد نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشددا على أن القدرة القتالية للمملكة المتحدة ستتعرض للخطر.يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدفها تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا. وعلى خلفية ذلك تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات. وصرحت موسكو مرارا بأن المساعدة العسكرية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-هيئة-الأركان-البريطانية-إرسال-لندن-دبابات-لكييف-يضعف-جيشنا-1072367158.html

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