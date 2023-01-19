https://sputnikarabic.ae/20230119/البرلمان-الإيراني-يتوعد-أوروبا-برد-جدي-على-قرارها-التخريبي-1072467799.html

البرلمان الإيراني يتوعد أوروبا برد "جدي" على قرارها "التخريبي"

البرلمان الإيراني يتوعد أوروبا برد "جدي" على قرارها "التخريبي"

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن "بحث الإجراء الأخير للاتحاد الأوروبي بوضع اسم الحرس الثوري الإيراني في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T11:23+0000

2023-01-19T11:23+0000

2023-01-19T11:23+0000

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وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عمووي، في تصريحات له، إن "عمل البرلمان الأوروبي في إدراج اسم حرس الثورة في قائمة الجماعات الإرهابية سيناقش في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يوم الأحد المقبل".ورأى عمووي، أن "قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرس الثورة عمل تخريبي"، لافتاً إلى أن "مجلس الشورى سيرد بشكل جدّي على هذا الإجراء السلبي وغير الدبلوماسي للبرلمان الأوروبي".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حذر من أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعني إطلاق أوروبا النار على نفسها".وأجرى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، محادثات هاتفية تبادلا فيه الآراء، عقب صدور مشروع القرار التدخلي وغير التقليدي للبرلمان الأوروبي ضد جمهورية إيران الإسلامية".وانتقد عبد اللهيان، بشدة هذا التوجه الانفعالي من قبل البرلمان الأوروبي ووصفه بأن سلوك غير صحيح وغير مدروس، داعيا البرلمان الأوروبي إلى أن يفكر في التبعات السلبية لهذه الخطوة الانفعالية، وأن يركز على المسار الدبلوماسية والتعامل البناء والعقلانية.وشدد على أن رد فعل إيران سيكون مماثلا، مؤكدا: "لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورا مهما وحيويا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة، خاصة في القتال ضد الإرهاب".وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وقال العضو السويدي في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "البرلمان الأوروبي صوّت اليوم لتمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتم تمرير التعديل الذي اقترحته كتلة النواب المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة".وأضاف: "آمل أن يتخذ أعضاء البرلمان غدًا الخطوة التالية وأن يصوتوا لصالح دعوة لتعليق خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015)".وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن بريطانيا بدورها تدرس إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب على خلفية تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا التي كان يحمل جنسيتها.وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت أسرة أميني الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشكلات صحية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230119/عبد-اللهيان-إدراج-أوروبا-الحرس-الثوري-على-قائمة-الإرهاب-يعني-إطلاق-النار-على-نفسها-1072451310.html

https://sputnikarabic.ae/20230118/البرلمان-الأوروبي-يطالب-بإدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1072444077.html

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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الحرس الثوري الإيراني, العالم