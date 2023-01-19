https://sputnikarabic.ae/20230119/الرئيس-الفلسطيني-في-اتصال-مع-الأسير-المحرر-ماهر-يونس-ملف-الأسرى-يبقى-على-رأس-أولوياتنا-1072472097.html
الرئيس الفلسطيني في اتصال مع الأسير المحرر ماهر يونس: ملف الأسرى يبقى على رأس أولوياتنا
الرئيس الفلسطيني في اتصال مع الأسير المحرر ماهر يونس: ملف الأسرى يبقى على رأس أولوياتنا
هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، الأسير المحرر ماهر يونس، بعد الإفراج عنه من المعتقلات الإسرائيلية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:00+0000
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رام الله - سبوتنيك. وثمّن الرئيس عباس في اتصال هاتفي مع يونس "صموده الأسطوري في المعتقلات الإسرائيلية، حيث أمضى 40 عامًا في غياهب السجون".وقال الرئيس الفلسطيني: "إن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره وملف الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا وسنبذل كل الجهود لإطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".يذكر أن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، ماهر يونس (65 عاما) استنشق الحرية فجر اليوم الخميس، بعد أربعة عقود من الأسر، حيث إنه ولد في السادس من نوفمبر/ كانون الثاني عام 1958 في بلدة عارة في أراضي عام 1948.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إسرائيل-توجه-رسالة-إلى-الفاتيكان-والأمم-المتحدة-على-خلفية-فيديو-أسيرها-لدى-حماس-1072413408.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/إسرائيل-تفرج-عن-الأسير-الفلسطيني-ماهر-يونس-بعد-سجنه-40-عاما-1072450305.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني في اتصال مع الأسير المحرر ماهر يونس: ملف الأسرى يبقى على رأس أولوياتنا
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هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، الأسير المحرر ماهر يونس، بعد الإفراج عنه من المعتقلات الإسرائيلية.
رام الله - سبوتنيك
. وثمّن الرئيس عباس في اتصال هاتفي مع يونس "صموده الأسطوري في المعتقلات الإسرائيلية، حيث أمضى 40 عامًا في غياهب السجون".
وقال الرئيس الفلسطيني: "إن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره وملف الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا وسنبذل كل الجهود لإطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".
يذكر أن عميد الأسرى الفلسطينيين
والعرب، ماهر يونس (65 عاما) استنشق الحرية فجر اليوم الخميس، بعد أربعة عقود من الأسر، حيث إنه ولد في السادس من نوفمبر/ كانون الثاني عام 1958 في بلدة عارة في أراضي عام 1948.