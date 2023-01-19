https://sputnikarabic.ae/20230119/الصين-مستعدون-في-2023-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-نظام-دولي-أكثر-إنصافا-وعقلانية-1072475881.html
الصين: مستعدون في 2023 للعمل مع روسيا لتعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية
الصين: مستعدون في 2023 للعمل مع روسيا لتعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية
أكدت الصين أنها على استعداد للعمل مع روسيا في عام 2023، من أجل تعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T14:26+0000
2023-01-19T14:26+0000
2023-01-19T14:26+0000
الصين
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العالم
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كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، أن بكين مستعدة للتعاون مع موسكو في العام الحالي "لتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتعميق التعاون العملي، ووضع مساهمة أكبر في تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية".وجاءت تصريحات وينبين تعقيبًا على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، بأن "العلاقات بين روسيا الصينية في أفضل حالاتها في التاريخ".وأضاف المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، في تصريحاته، أنه "تحت الإرشاد الاستراتيجي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، أشعلت العلاقات بين الصين والروسيا طريقا جديدا للتعايش المتناغم، والتعاون المربح بين البلدان الرئيسية والجيران"، مشيرًا إلى أن ذلك "حقق فوائد ملموسة لكل من الشعوب، ولعب دورا بناءً مهما في تقدم إصلاح الحوكمة العالمية".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا نظيره الصيني الجديد، تشين جانغ، إلى زيارة روسيا، وهنأه على توليه منصبه.وجاء في بيان عن "الخارجية الروسية" أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-علاقاتنا-مع-روسيا-تقوم-على-عدم-استهداف-أطراف-ثالثة-1072087657.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين: مستعدون في 2023 للعمل مع روسيا لتعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية
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أكدت الصين أنها على استعداد للعمل مع روسيا في عام 2023، من أجل تعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية.
كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية
، اليوم الخميس، أن بكين مستعدة للتعاون مع موسكو في العام الحالي "لتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتعميق التعاون العملي، ووضع مساهمة أكبر في تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية".
وجاءت تصريحات وينبين تعقيبًا على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، بأن "العلاقات بين روسيا الصينية في أفضل حالاتها في التاريخ".
وأضاف المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، في تصريحاته، أنه "تحت الإرشاد الاستراتيجي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، أشعلت العلاقات بين الصين والروسيا طريقا جديدا للتعايش المتناغم، والتعاون المربح بين البلدان الرئيسية والجيران"، مشيرًا إلى أن ذلك "حقق فوائد ملموسة لكل من الشعوب، ولعب دورا بناءً مهما في تقدم إصلاح الحوكمة العالمية".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا نظيره الصيني الجديد
، تشين جانغ، إلى زيارة روسيا، وهنأه على توليه منصبه.
وجاء في بيان عن "الخارجية الروسية" أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".
وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.