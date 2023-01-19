https://sputnikarabic.ae/20230119/الكشف-عن-موعد-تجهيز-قصر-تقاعد-كريستيانو-رونالدو--1072470427.html
الكشف عن موعد اكتمال تجهيز قصر "تقاعد" كريستيانو رونالدو
الكشف عن موعد اكتمال تجهيز قصر "تقاعد" كريستيانو رونالدو
كشفت وسائل إعلام أجنبية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ في الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:24+0000
2023-01-19T12:24+0000
2023-01-19T12:24+0000
منوعات
جولة في منزل رونالدو
منزل
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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال، مشيرة إلى أن قيمة المنزل تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.وأضافت الصحيفة: "المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في شهر جوان/ يونيو المقبل".وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، لم يعثر لحد الآن، على أي شخص لتعيينه في منصب "الشيف" الخاص به وبأسرته في القصر، براتب شهري يعادل 5549 دولارا أمريكيا.وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "ريال مدريد"، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح بشأن انتقاله إلى فريق "النصر".
https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-سعودي-يكشف-موعد-مشاركة-رونالدو-الأولى-مع-النصر-1072030768.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, جولة في منزل رونالدو, منزل
منوعات, جولة في منزل رونالدو, منزل
الكشف عن موعد اكتمال تجهيز قصر "تقاعد" كريستيانو رونالدو
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كشفت وسائل إعلام أجنبية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ في الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال، مشيرة إلى أن قيمة المنزل تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة: "المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في شهر جوان/ يونيو المقبل".
وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، لم يعثر لحد الآن، على أي شخص لتعيينه في منصب "الشيف" الخاص به وبأسرته في القصر، براتب شهري يعادل 5549 دولارا أمريكيا.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "ريال مدريد"، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح بشأن انتقاله إلى فريق "النصر".