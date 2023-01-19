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https://sputnikarabic.ae/20230119/بريطانيا-و8-دول-أوروبية-تتعهد-بتقديم-مساعدات-عسكرية-غير-مسبوقة-لأوكرانيا-تشمل-مدفعية-ثقيلة-1072482318.html
بريطانيا و8 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة
بريطانيا و8 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة
تعهدت بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:43+0000
2023-01-19T16:43+0000
العالم
دعم عسكري
بريطانيا
دبابات أوكرانية
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وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية: "نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا، اليوم، ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا".وتابع البيان: "نحث الحلفاء والشركاء الآخرين على أن يحذوا حذونا ويساهموا بحزم الدعم المخطط لها في أقرب وقت ممكن لضمان انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة في 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-يؤيد-توريد-دبابات-لأوكرانيا-1072481155.html
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العالم, دعم عسكري, بريطانيا, دبابات أوكرانية
العالم, دعم عسكري, بريطانيا, دبابات أوكرانية

بريطانيا و8 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة

16:43 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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تعهدت بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.
وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية: "نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا، اليوم، ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا".
وأضاف البيان أن تلك المساعدات العسكرية تتضمن "دبابات القتال الرئيسية والمدفعية الثقيلة والدفاع الجوي والذخيرة ومركبات المشاة القتالية للدفاع عن أوكرانيا".
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وتابع البيان: "نحث الحلفاء والشركاء الآخرين على أن يحذوا حذونا ويساهموا بحزم الدعم المخطط لها في أقرب وقت ممكن لضمان انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة في 2023".
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