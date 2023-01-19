https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-يؤيد-توريد-دبابات-لأوكرانيا-1072481155.html

رئيس اللجنة العسكرية للناتو يؤيد توريد دبابات لأوكرانيا

رئيس اللجنة العسكرية للناتو يؤيد توريد دبابات لأوكرانيا

عبّر رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" روب باور، اليوم الخميس، عن تأييده تزويد أوكرانيا بالدبابات "لحل المهام". 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T16:02+0000

2023-01-19T16:02+0000

2023-01-19T16:02+0000

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وقال باور عقب اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان: " أوكرانيا بحاجة إلى دبابات لحل مهامها، وأي سلاح مفيد في الحرب".بدوره، أشار قائد القوات المتحدة لحلف الناتو في أوروبا، كريستوفر كافولي، وهو يجيب عن سؤال حول أهمية إمدادات الدبابات إلى أوكرانيا على وجه التحديد الإنتاج الغربي، إلى أن "توازن أنظمة الأسلحة" مهم وليس أنظمة من أي إنتاج أو نوع معين.في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.

https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-بولندا-قد-تنقل-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-دون-إذن-ألمانيا-1072468127.html

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