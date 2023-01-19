https://sputnikarabic.ae/20230119/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-سوريا-1072478669.html
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، بالإضافة إلى الوضع في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T15:05+0000
2023-01-19T15:05+0000
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وذكر الكرملين في بيان، أن الرئيسين الروسي والإيراني، ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.وتطرق الطرفان أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا، كآلية رئيسية لتعزيز تسوية الأزمة السورية.كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الاتصالات بينهما على مختلف الأصعدة. وكان الكرملين قد أعلن منذ عدة أيام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الإيراني قضايا على جدول الأعمال الروسي-الإيراني، مع التركيز على تعزيز القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، بالإضافة إلى الوضع في سوريا.
وذكر
الكرملين في بيان، أن الرئيسين الروسي والإيراني، ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.
15 سبتمبر 2022, 10:11 GMT
وتطرق الطرفان أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا، كآلية رئيسية لتعزيز تسوية الأزمة السورية.
كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الاتصالات بينهما على مختلف الأصعدة.
وكان الكرملين قد أعلن منذ عدة أيام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد بحث مع نظيره الإيراني قضايا على جدول الأعمال الروسي-الإيراني، مع التركيز على تعزيز القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين.