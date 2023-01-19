عربي
https://sputnikarabic.ae/20230119/بوتين-ورئيسي-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-سوريا-1072478669.html
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، بالإضافة إلى الوضع في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T15:05+0000
2023-01-19T15:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065318422_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_f4ff2c975f26b3135d94c8315ab1bce1.jpg
وذكر الكرملين في بيان، أن الرئيسين الروسي والإيراني، ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.وتطرق الطرفان أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا، كآلية رئيسية لتعزيز تسوية الأزمة السورية.كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الاتصالات بينهما على مختلف الأصعدة. وكان الكرملين قد أعلن منذ عدة أيام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الإيراني قضايا على جدول الأعمال الروسي-الإيراني، مع التركيز على تعزيز القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065318422_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_64731ff11a01226d99500e6365d50d42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

15:05 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، بالإضافة إلى الوضع في سوريا.
وذكر الكرملين في بيان، أن الرئيسين الروسي والإيراني، ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران
15 سبتمبر 2022, 10:11 GMT
وتطرق الطرفان أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا، كآلية رئيسية لتعزيز تسوية الأزمة السورية.
كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الاتصالات بينهما على مختلف الأصعدة.
وكان الكرملين قد أعلن منذ عدة أيام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الإيراني قضايا على جدول الأعمال الروسي-الإيراني، مع التركيز على تعزيز القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала