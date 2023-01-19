https://sputnikarabic.ae/20230119/بيسكوف-ينصح-النظام-الأوكراني-في-الإسراع-بمراعاة-مطالب-روسيا--1072465199.html

بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا

بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا

حث المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الإسراع بمراعاة مطالب روسيا وعلى الإدراك سريعا بأن روسيا وزعيمها... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T10:30+0000

2023-01-19T10:30+0000

2023-01-19T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دميتري بيسكوف

محادثات السلام

فلاديمير زيلينسكي

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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "من الواضح أن كلا من روسيا وبوتين يمثلان مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة لأوكرانيا ولزيلينسكي. ومن الواضح أنه من الناحية النفسية البحتة، يفضل السيد زيلينسكي عدم وجود روسيا ولا بوتين، ولكن كلما أدركا ذلك مبكرا، كلما أسرع النظام الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتين قائمان وسيظل الأمر كذلك، وأنه سيتعين عليهما عاجلا أم آجلا التخلي عن كل شيء روسي، كان ذلك أفضل لبلد مثل أوكرانيا".وأشار إلى أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، لذلك كلما تم أخذها في الاعتبار مبكرا، ستتمكن أوكرانيا من البدء في إعادة البناء في وقت أقرب.قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: "أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".

https://sputnikarabic.ae/20221217/زيلينسكي-يكشف-عن-دعوات-لمفاوضات-مع-روسيا-ويستبعد-وجود-جدوى-منها-1071282809.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, محادثات السلام, فلاديمير زيلينسكي