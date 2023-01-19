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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/بيسكوف-ينصح-النظام-الأوكراني-في-الإسراع-بمراعاة-مطالب-روسيا--1072465199.html
بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا
بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا
حث المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الإسراع بمراعاة مطالب روسيا وعلى الإدراك سريعا بأن روسيا وزعيمها... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:30+0000
2023-01-19T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري بيسكوف
محادثات السلام
فلاديمير زيلينسكي
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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "من الواضح أن كلا من روسيا وبوتين يمثلان مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة لأوكرانيا ولزيلينسكي. ومن الواضح أنه من الناحية النفسية البحتة، يفضل السيد زيلينسكي عدم وجود روسيا ولا بوتين، ولكن كلما أدركا ذلك مبكرا، كلما أسرع النظام الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتين قائمان وسيظل الأمر كذلك، وأنه سيتعين عليهما عاجلا أم آجلا التخلي عن كل شيء روسي، كان ذلك أفضل لبلد مثل أوكرانيا".وأشار إلى أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، لذلك كلما تم أخذها في الاعتبار مبكرا، ستتمكن أوكرانيا من البدء في إعادة البناء في وقت أقرب.قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: "أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20221217/زيلينسكي-يكشف-عن-دعوات-لمفاوضات-مع-روسيا-ويستبعد-وجود-جدوى-منها-1071282809.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, محادثات السلام, فلاديمير زيلينسكي
روسيا, دميتري بيسكوف, محادثات السلام, فلاديمير زيلينسكي

بيسكوف ينصح النظام الأوكراني في الإسراع بمراعاة مطالب روسيا

10:30 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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حث المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الإسراع بمراعاة مطالب روسيا وعلى الإدراك سريعا بأن روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين موجودان وسيظل الأمر كذلك.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "من الواضح أن كلا من روسيا وبوتين يمثلان مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة لأوكرانيا ولزيلينسكي. ومن الواضح أنه من الناحية النفسية البحتة، يفضل السيد زيلينسكي عدم وجود روسيا ولا بوتين، ولكن كلما أدركا ذلك مبكرا، كلما أسرع النظام الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتين قائمان وسيظل الأمر كذلك، وأنه سيتعين عليهما عاجلا أم آجلا التخلي عن كل شيء روسي، كان ذلك أفضل لبلد مثل أوكرانيا".
وأشار إلى أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، لذلك كلما تم أخذها في الاعتبار مبكرا، ستتمكن أوكرانيا من البدء في إعادة البناء في وقت أقرب.

"على أي حال، كلما أسرع النظام الأوكراني في إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا، والتي ستتحقق بطريقة أو بأخرى، كلما انتهى كل شيء في أقرب وقت، وكلما أسرع الشعب الأوكراني في التعافي من المأساة، التي تسبب فيها نظام كييف".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: "أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات معه [بوتين]، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاما يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماما".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن دعوات لمفاوضات مع روسيا ويستبعد جدواها
17 ديسمبر 2022, 00:07 GMT
وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".
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