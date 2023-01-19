https://sputnikarabic.ae/20230119/تركيا-تتوقع-الحصول-على-طائرات-إف-16-رغم-الانقسام-بين-إدارة-بايدن-والكونغرس-1072483055.html

تركيا تتوقع الحصول على طائرات "إف 16" رغم الانقسام بين إدارة بايدن والكونغرس

تركيا تتوقع الحصول على طائرات "إف 16" رغم الانقسام بين إدارة بايدن والكونغرس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على شراء بلاده طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، حتى مع الانقسامات بين إدارة... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T17:19+0000

2023-01-19T17:19+0000

2023-01-19T17:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg

وذكر تشاووش أوغلو، متحدثًا إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل محادثات في واشنطن، يوم الأربعاء، أن الموافقة منطقية بسبب مكانة تركيا كشريك مهم في منظمة حلف شمال الأطلسي.وأضاف تشاووش أوغلو: "هذا ليس لتركيا فقط، ولكنه مهم أيضا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لذلك نتوقع الموافقة بما يتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية المشتركة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".تأجلت عملية الشراء الرفيعة المستوى - التي قال الرئيس جو بايدن إنه يريد أن يمررها - لعدة أسباب، والتي من بينها مطالب تركيا بتقديم تنازلات قبل الموافقة على عضوية "الناتو" للسويد وفنلندا، وكذلك اعتراضات المشرعين الأمريكيين على تقديم أسلحة أمريكية متطورة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد شركاء الولايات المتحدة بما في ذلك اليونان.كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، صريحا بشكل خاص، حيث تعهد بعرقلة الصفقة حتى تحسن تركيا سجلها في مجال "حقوق الإنسان وتطلق سراح السجناء السياسيين"، من بين أمور أخرى.في إفادة صحفية، يوم الأربعاء، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بما وصفه بالدور "البناء" لتركيا في التوسط بين روسيا وأوكرانيا مع الاعتراف بأن أعضاء الكونغرس كانوا "صريحين للغاية" بشأن الصفقة.

https://sputnikarabic.ae/20230113/تقارير-الكونغرس-يشترط-موافقة-تركيا-على-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-لإتمام-صفقة-إف-16-1072246451.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم