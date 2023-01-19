https://sputnikarabic.ae/20230119/تركيا-تتوقع-الحصول-على-طائرات-إف-16-رغم-الانقسام-بين-إدارة-بايدن-والكونغرس-1072483055.html
تركيا تتوقع الحصول على طائرات "إف 16" رغم الانقسام بين إدارة بايدن والكونغرس
تركيا تتوقع الحصول على طائرات "إف 16" رغم الانقسام بين إدارة بايدن والكونغرس
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على شراء بلاده طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، حتى مع الانقسامات بين إدارة... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T17:19+0000
2023-01-19T17:19+0000
2023-01-19T17:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وذكر تشاووش أوغلو، متحدثًا إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل محادثات في واشنطن، يوم الأربعاء، أن الموافقة منطقية بسبب مكانة تركيا كشريك مهم في منظمة حلف شمال الأطلسي.وأضاف تشاووش أوغلو: "هذا ليس لتركيا فقط، ولكنه مهم أيضا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لذلك نتوقع الموافقة بما يتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية المشتركة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".تأجلت عملية الشراء الرفيعة المستوى - التي قال الرئيس جو بايدن إنه يريد أن يمررها - لعدة أسباب، والتي من بينها مطالب تركيا بتقديم تنازلات قبل الموافقة على عضوية "الناتو" للسويد وفنلندا، وكذلك اعتراضات المشرعين الأمريكيين على تقديم أسلحة أمريكية متطورة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد شركاء الولايات المتحدة بما في ذلك اليونان.كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، صريحا بشكل خاص، حيث تعهد بعرقلة الصفقة حتى تحسن تركيا سجلها في مجال "حقوق الإنسان وتطلق سراح السجناء السياسيين"، من بين أمور أخرى.في إفادة صحفية، يوم الأربعاء، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بما وصفه بالدور "البناء" لتركيا في التوسط بين روسيا وأوكرانيا مع الاعتراف بأن أعضاء الكونغرس كانوا "صريحين للغاية" بشأن الصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/تقارير-الكونغرس-يشترط-موافقة-تركيا-على-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-لإتمام-صفقة-إف-16-1072246451.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم
تركيا تتوقع الحصول على طائرات "إف 16" رغم الانقسام بين إدارة بايدن والكونغرس
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على شراء بلاده طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، حتى مع الانقسامات بين إدارة بايدن والكونغرس بشأن الصفقة والتي من المرجح أن تعيق تسليم الطائرات.
وذكر تشاووش أوغلو
، متحدثًا إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل محادثات في واشنطن، يوم الأربعاء، أن الموافقة منطقية بسبب مكانة تركيا كشريك مهم في منظمة حلف شمال الأطلسي.
وأضاف تشاووش أوغلو: "هذا ليس لتركيا فقط، ولكنه مهم أيضا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لذلك نتوقع الموافقة بما يتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية المشتركة"، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
تأجلت عملية الشراء الرفيعة المستوى
- التي قال الرئيس جو بايدن إنه يريد أن يمررها - لعدة أسباب، والتي من بينها مطالب تركيا بتقديم تنازلات قبل الموافقة على عضوية "الناتو" للسويد وفنلندا، وكذلك اعتراضات المشرعين الأمريكيين على تقديم أسلحة أمريكية متطورة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد شركاء الولايات المتحدة بما في ذلك اليونان.
كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، صريحا بشكل خاص، حيث تعهد بعرقلة الصفقة حتى تحسن تركيا سجلها في مجال "حقوق الإنسان وتطلق سراح السجناء السياسيين"، من بين أمور أخرى.
في إفادة صحفية، يوم الأربعاء، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بما وصفه بالدور "البناء" لتركيا في التوسط بين روسيا وأوكرانيا مع الاعتراف بأن أعضاء الكونغرس كانوا "صريحين للغاية" بشأن الصفقة.