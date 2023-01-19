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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن اعتزامها الاستقالة
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن اعتزامها الاستقالة
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، أنها تعتزم الاستقالة من منصبها الشهر المقبل. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T01:11+0000
2023-01-19T01:14+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك في اجتماع لأعضاء حزب العمل الذي تنتمي إليه أرديرن، أوضحت فيه "لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى."وأضافت أرديرن إن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أن حزب العمال سيصوت على اختيار زعيم جديد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.وتابعت: "سأغادر لأن مثل هذه الوظيفة المتميزة تتطلب بمسؤولية كبيرة، مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة وأيضا عندما لا تكون ذلك الشخص".وفي ديسمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية.يشار إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات شملت الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي التي كان قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل في مايو/ أيار الماضي، وتشمل هذه العقوبات أفرادا من وسائل الإعلام الروسية ووكالات الأنباء.وجاء من بين الذين شملتهم العقوبات وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، والمدير التنفيذي للقناة الأولى في روسيا، حسبما أوضحت ماهوتا في بيان نُشر على موقع الحكومة النيوزيلندية الرسمي.
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن اعتزامها الاستقالة

01:11 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 01:14 GMT 19.01.2023)
© AFP 2023 / Marty Melvilleرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Marty Melville
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، أنها تعتزم الاستقالة من منصبها الشهر المقبل.
سبوتنيك. جاء ذلك في اجتماع لأعضاء حزب العمل الذي تنتمي إليه أرديرن، أوضحت فيه "لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى."
وأضافت أرديرن إن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أن حزب العمال سيصوت على اختيار زعيم جديد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول: "أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت".
وتابعت: "سأغادر لأن مثل هذه الوظيفة المتميزة تتطلب بمسؤولية كبيرة، مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة وأيضا عندما لا تكون ذلك الشخص".
وفي ديسمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية.
يشار إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات شملت الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي التي كان قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل في مايو/ أيار الماضي، وتشمل هذه العقوبات أفرادا من وسائل الإعلام الروسية ووكالات الأنباء.
وجاء من بين الذين شملتهم العقوبات وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، والمدير التنفيذي للقناة الأولى في روسيا، حسبما أوضحت ماهوتا في بيان نُشر على موقع الحكومة النيوزيلندية الرسمي.
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